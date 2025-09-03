Macron, Zelenski și liderii europeni vor discuta cu Trump joi, după summitul privind garanțiile de securitate pentru Ucraina

Președinții Volodimir Zelenski, Donald Trump și Emmanuel Macron în timpul discuțiilor ce au avut loc la Casa Albă pe 18 august 2025, FOTO: Andrew Caballero-Reynolds / AFP / Profimedia Images

Președintele francez Emmanuel Macron, omologul său ucrainean Volodimir Zelenski și alți lideri europeni vor discuta joi cu președintele american Donald Trump, la încheierea summitului „Coaliţiei voluntarilor” în care vor fi discutate garanțiile de securitate pentru Ucraina, a anunțat miercuri Palatul Elysée, potrivit AFP.

Summitul „Coaliției voluntarilor” este programat la ora 10:30 (11:30 în România), cu mai mulți lideri prezenți la Paris: pe lângă Macron și Zelenski, vor fi acolo președinții instituțiilor europene Ursula von der Leyen și Antonio Costa, președintele finlandez Alexander Stubb, șefa guvernului danez Mette Frederiksen și premierul polonez Donald Tusk, în timp ce alți lideri de stat sau de guvern vor participa prin videoconferință.

Summitul va fi urmat la ora locală 14:00 (15:00 în România) de o convorbire telefonică cu președintele Statelor Unite, apoi de o conferință de presă la palatul prezidențial francez la ora 15:00 (16:00, ora României).

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este așteptat încă de miercuri seara la Paris, unde va pregăti cu Emmanuel Macron summitul de a doua zi. Liderul de la Kiev a declarat că intenționează să discute joi cu Donald Trump despre sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei.

„Coaliţia voluntarilor” este formată din 31 de ţări, în principal europene, între care și România, care au promis sprijin Ucrainei împotriva agresiunii ruse şi care este co-prezidată de liderii Franței, Emmanuel Macron, și Marii Britanii, Keir Starmer.

Obiectivul declarat al iniţiativei este de a facilita încercările de negocieri de pace între Kiev şi Moscova lansate de SUA în februarie acest an, printr-o contribuţie la garanţii de securitate suficient de solide pentru Ucraina pentru a asigura durabilitatea unei potenţiale încetări a focului şi a unui acord de pace.

Astfel, țările reunite în „Coaliţia voluntarilor” s-au declarat dispuse să acorde sprijin armatei ucrainene și chiar să trimită soldați în Ucraina odată ce se va încheia un armistițiu cu Moscova, pentru a descuraja Rusia de la orice nouă agresiune.

Eforturile diplomatice pentru a găsi o soluţie la războiul din Ucraina s-au accelerat în ultimele săptămâni sub conducerea lui Donald Trump, care s-a întâlnit cu omologul său rus Vladimir Putin în Alaska luna trecută, dar până acum nu au produs rezultate concrete.

Kievul acuză Rusia că trage de timp şi că se preface că vrea să negocieze, pentru a se pregăti mai bine pentru noi atacuri.

Armata rusă controlează în prezent aproximativ 20% din teritoriul ucrainean şi are avantaj pe linia frontului.