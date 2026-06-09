Madonna a lansat un scurtmetraj în care apar Kate Moss și Sabrina Carpenter. Videoclipul a strâns rapid 1,4 milioane de vizualizări

Cântăreața americană Madonna a lansat luni un videoclip în care apar multe vedete, precum Sabrina Carpenter, Kate Moss, Richard E. Grant și Benedict Cumberbatch, informează agenția DPA. „Confesion II – The Film” a strâns 1,4 milioane de vizualizări într-o zi.



Înaintea lansării de luna viitoare a noului ei album de studio „Confessions II”, celebra artistă americană a decis să lanseze un film care să îl însoțească.

După ce a fost prezentat vinerea trecută la Festivalul Tribeca din New York, scurmetrajul „Confessions II – The Film” a devenit disponibil și pe YouTube.

În videoclipul de aproape 14 minute apar și alte celebrități, precum Julia Garner, Gwendoline Christie, Honey Dijon, Odessa A’Zion, Shygirl, Arca și fiica cea mare a cântăreței Madonna, Lourdes Leon. Doi jucători ai echipei de fotbal Chelsea, Cole Palmer și Joao Pedro, apar și ei în clip, notează Agerpres.

Scurtmetrajul are o coloană sonoră compusă din șase piese de pe viitorul album al vedetei pop americane – „I Feel So Free”, „Good For The Soul”, „One Step Away”, „Bring Your Love”, „Danceteria” și „Read My Lips”.

Filmul începe cu Madonna, în vârstă de 67 de ani, prezentată în culisele unei săli de spectacole, urmărită și filmată de femei-roboți, înainte ca ea să intre într-o pădure și să danseze printre raze laser.

După ce a dansat pe un birou într-o sală de ședințe, ea face un accident rutier în timp ce își conduce automobilul spre un club de noapte, înainte de a ajunge în cele din urmă acolo și de a dansa cu multe celebrități pe ringul de dans și, apoi, într-o baie.

În următoarea secvență, o întâlnește pe Odessa A’zion, actrița din filmul „Marty Supreme”, smulgându-i o băutură din mână. La un moment dat, Madonna cântă versul „El este un DJ? Ascunde cocaina”, în timp ce modelul Kate Moss își ridică capul și apare în cadru.

Actorul Benedict Cumberbatch îi îndeamnă, de asemenea, pe participanți să „se ridice și să danseze” în timp ce își etalează mișcările de dans în baie.

Într-o altă secvență, Madonna se transformă în Julia Garner, care urma să joace rolul cântăreței americane într-un film biografic, care a fost ulterior anulat.

Madonna a descris anterior acest scurtmetraj ca pe „o piesă unică, continuă, ce împletește secvențe interconectate, bazate pe muzică, într-o experiență cinematografică captivantă”.

De asemenea, ea a dezvăluit că a decis să creeze ceva mai mare decât un videoclip muzical, deoarece, dacă ar fi produs un simplu videoclip, atunci ar fi fost un produs „ieftin”.

Filmul a avut premiera înainte de lansarea de pe 3 iulie a mult așteptatului ei material discografic „Confessions on a Dance Floor: Part II”, al 15-lea album de studio al ei, care este o continuare a albumului său din 2005, premiat cu Grammy, „Confessions On A Dancefloor”.