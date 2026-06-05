Madonna, anunț făcut pe o aplicație de dating, iar în scurt timp a ținut un concert-surpriză

Madonna a susținut joi seară un mini-concert surpriză, cu o durată de 15 minute, în emblematica intersecție comercială Times Square din New York, cu câteva săptămâni înainte de lansarea noului ei album, scrie AFP.

Cântăreața americană, în vârstă de 67 de ani, purtând un corset roz și ochelari albaștri pe o scenă ridicată cu această ocazie, i-a anunțat pe fanii ei cu puțin timp înainte de începerea acelui microrecital prin intermediul aplicației de întâlniri online Grindr, dedicată comunității LGBT, care a fost partenerul evenimentul.

Madonna, artista cu cele mai multe discuri vândute din istorie, va lansa la începutul lunii iulie albumul „Confessions II”, produs de Stuart Price, cu care cântăreața a creat albumul „Confessions on a Dance Floor” (2005), pe care figurează piese celebre, precum „Hung Up” și „Sorry”, potrivit Agerpres.

Ea va cânta, de asemenea, într-un show organizat în pauza finalei Cupei Mondiale de Fotbal, pe 19 iulie, la New York, alături de Shakira și BTS – o premieră pentru acest eveniment sportiv, care se inspiră din spectacolul artistic de la jumătatea galei Super Bowl din Statele Unite.

A fost pentru a doua oară în ultimele săptămâni când Times Square a devenit gazda unui eveniment surpriză: pe 16 mai, casa de modă italiană Gucci a folosit acel spațiu pentru a prezenta cea de-a doua colecție creată de directorul său artistic, Demna. Acel show spectaculos a fost transmis și în direct pe imensele panouri publicitare ce înconjoară legendara piață newyorkeză.