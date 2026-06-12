MAE a acordat asistență pentru 41 de români afectați de violențele din Irlanda de Nord. Ministerul spune că au circulat online liste cu adrese inclusiv din comunități românești

Ministerul Afacerilor Externe (Externe) a anunţat, vineri, că a asigurat asistenţă unui număr de 41 de cetăţeni români afectaţi de violenţele din Irlanda de Nord şi a emis 15 titluri de călătorie în vederea revenirii în România, în general pentru minori.

Potrivit ministerului, de la izbucnirea protestelor au fost gestionate 11 solicitări de asistență consulară care au vizat 41 de cetățeni români, dintre care 17 minori, precum și un cetățean al Uniunii Europene, membru de familie al unui român.

„Protestele din Irlanda de Nord au generat şi riscuri privind siguranţa cetăţenilor români şi suntem în legătură directă cu autorităţile care gestionează situaţia. Apreciem buna colaborare şi apelurile responsabile la calm ale reprezentanţilor şi autorităţilor. De la declanşarea crizei şi până în prezent, MAE, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, menţine legătura cu comunitatea de români şi cu autorităţile, atât cele locale, cât şi ministerele de linie”, a transmis, vineri, ministrul interimar de Externe, Oana Ţoiu, conform News.ro.

Potrivit acesteia, asigurarea unui climat de securitate în zonă a fost prioritatea transmisă de către misiunea diplomatică a României, inclusiv în contextul în care în mediul online au circulat liste cu adrese la care locuiesc cetăţeni străini, inclusiv din zone cu comunităţi româneşti.

„O parte dintre familii se întorc acasă. Până acum au fost emise titluri de călătorie, în special pentru minorii fără pașaport. Consulatul General al României la Edinburgh continuă să întreprindă demersuri în vederea identificării și sprijinirii cetățenilor români afectați”, a mai spus Oana Țoiu.

MAE a mai transmis că, joi, consulul general al României la Edinburgh, Andreea Berechet, s-a deplasat la Belfast, unde s-a întâlnit cu două familii de români afectate de protestele violente.

Cele două familii au fost cazate în locuințe puse la dispoziție de autoritățile locale și au beneficiat sau urmau să beneficieze de sprijin pentru recuperarea bunurilor și documentelor din locuințele vandalizate, precum și pentru transportul către aeroport.

Totodată, consulul general a participat la o reuniune organizată de Poliția din Irlanda de Nord cu reprezentanți ai organizațiilor comunitare și ai autorităților locale, în cadrul căreia a subliniat preocupările cetățenilor români privind siguranța personală și protejarea bunurilor.