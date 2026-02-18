MAE infirmă „gafele” ministrului Oanei Țoiu la Londra: „O falsă eroare de comunicare”/ Remarca despre aderarea la UE, într-o ţară care a părăsit Uniunea: „O glumă diplomatică”

Ministerul de Externe a transmis, miercuri seară, o serie de clarificări, după ce ministrul Oana Ţoiu a fost acuzată de gafe diplomatice comise la Londra, unde a afirmat, într-o declaraţie oficială, că nu are nimic nou de spus, dar şi că toate ţările, fie îşi doresc să facă parte din Uniunea Europeană, fie să rămână în aceasta, realizând că se află într-o ţară care a părăsit blocul comunitar. Oficialii MAE susţin că prima declaraţie era menită să atragă atenţia asupra mesajului principal, acela de consecvenţă în declaraţii, iar a doua declaraţie a fost o demonstraţie de „umor diplomatic conştient”, informează News.ro.

Ministerul Afacerilor Externe a transmis, miercuri, clarificări oficiale, „ca urmare a propagării în spaţiul public a unor scurte fragmente video din discursul susţinut de ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, la Londra”.

„În mai multe montaje media, înregistrarea se opreşte exact după secunda în care ministrul Oana Ţoiu menţionează că nu are nimic nou de spus. În realitate, această construcţie a fost deschiderea unei figuri de stil specifice spaţiului de dezbatere britanic, o introducere menită să atragă atenţia asupra mesajului principal, acela de perseverenţă. Afirmaţia «nu am nimic nou de spus» a fost urmată imediat de o explicaţie, cu scopul de a reafirma poziţii cunoscute (solidaritatea), nu livrarea de noutăţi de dragul spectacolului”, au transmis oficialii MAE.

„Să reafirmăm ceea ce știm deja”

MAE pune la dispoziţie întreaga transcriere a declaraţiei, pentru a arăta „continuarea logică”: „Mulţumesc. Este o mare onoare să fiu astăzi aici, alături de dumneavoastră, deşi nu am nimic nou de spus. Ştiu că sună ca un început dezastruos al unei conversaţii, dar este adevărat. Cred că puterea acestei conversaţii nu constă neapărat în a spune ceva nou, ci mai degrabă în a reafirma ceea ce ştim deja, şi anume că suntem aici împreună, ca comunitate internaţională, suntem aici împreună, în cazul meu ca reprezentant al României.”

Potrivit MAE, Oana Ţoiu a continuat cu afirmaţia că „suntem de 1.500 de zile într-un război pe care Rusia anunţase că îl câştigă în trei zile şi că rezistenţa a fost posibilă datorită curajului ucrainenilor, dar şi faptului că nimic nu s-a schimbat în decizia neabătută a României şi a comunităţii internaţionale, a statelor care gândim la fel, inclusiv Regatul Unit, de a fi de partea bună a istoriei”.

„A omite explicaţia din spatele unei introduceri politicoase transformă un gest de eleganţă diplomatică şi o cadrare colocvială a temei perseverenţei într-o falsă eroare de comunicare”, au transmis oficialii MAE.

Un alt moment tensionat, considerat gafă politică, a fost când Oana Ţoiu a afirmat că „toată lumea vrea să adere la UE” şi, realizând că se află într-o ţară care a ales să părărească Uniunea, a adăugat „sau să rămână în UE”, precizând că nu dorea să ducă discuţia înspre zona respectivă.

MAE susţine că a fost „o reacţie de umor diplomatic conştient”. „Într-o sală aflată în inima Londrei post-Brexit, ministrul a recunoscut prin acea pauză şi prin replica empatică «nu am vrut să spun asta (în acest fel)» contrastul dintre dorinţa de aderare a vecinilor noştri (Republica Moldova şi Ucraina) şi poziţia actuală a ţării care a găzduit dezbaterea, dar şi recunoaşterea implicită a faptului că unii experţi britanici din sală au încercat să argumenteze în cariera lor pentru rămânerea în UE”, a mai transmis MAE.

Înregistrări complete ale discuțiilor

Instituţia, care pune la dispoziţie video de la momentul respectiv, susţine că, „departe de a fi o confuzie, a fost un moment de conexiune cu audienţa britanică, care a răspuns prin aplauze şi amuzament la această recunoaştere a «elefantului din cameră»”.

Instituţia precizează că „face acest demers având în vedere interesul opiniei publice de a avea acces la întreaga substanţă a discursului într-un spaţiu recunoscut al dezbaterilor pe teme de politică externă, care a inclus teme vitale: securitatea la Marea Neagră, rezilienţa energetică şi parteneriatul strategic cu Regatul Unit”.

„Pentru a elimina orice dubiu creat de editările selective, MAE pune la dispoziţia înregistrarea integrală a alocuţiunii pentru o lectură completă, pentru a permite distincţia între o glumă diplomatică, într-un cadru cu audienţă pregătită pentru a recunoaşte nuanţele, şi etichetele false de gafe”, a transmis MAE.

MAE transmite că Chatham House, oficial Institutul Regal de Afaceri Internaţionale din Londra, este unul dintre cele mai influente think-tank-uri din lume, fiind locul unde se definesc strategiile globale şi unde liderii pot vorbi deschis, sub o regulă de confidenţialitate unică, care încurajează onestitatea şi soluţiile diplomatice nefiltrate.

Evenimentul a beneficiat de o participare şi expunere extinsă, peste 200 de experţi şi diplomaţi în format fizic. Contrar renumitului format Chatham House, prin care discuţiile se bucură de un caracter confidential şi neatribuibil, intervenţia ministrului român şi discuţiile ulterioare au fost publice, decizia fiind parte a unui efort de conştientizare şi popularizare a rolului României în regiune.