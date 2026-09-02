Magnatul acuzat că a comandat asasinarea jurnalistei de investigație Daphne Caruana Galizia, achitat

Un tribunal maltez l-a achitat miercuri pe magnatul Yorgen Fenech, acuzat de orchestrarea asasinării jurnalistei de investigație Daphne Caruana Galizia în 2017, a anunțat cotidianul Times of Malta, potrivit AFP și Reuters.

Omul de afaceri fusese acuzat că a comandat atentatul soldat cu moartea jurnalistei malteze, o tragedie ce a bulversat țara insulară și a dat naștere unui val de condamnări la nivel mondial.

Jurnalista Daphne Caruana Galizia a fost ucisă la 16 octombrie 2017 cu ajutorul unei încărcături explozive plasate sub automobilul său în apropierea casei unde locuia, în satul maltez Bidnija, notează Agerpres.

Jurnalista avea la acel moment 53 de ani.

Pe blogul său, intitulat Running Commentary, Daphne Caruana Galizia a acuzat constant politicieni și alți oficiali maltezi de fapte de corupție, fiind dată în judecată de câteva ori.

Însuși fostul premier maltez Joseph Muscat a devenit ținta criticilor după ce jurnalista a scris că o firmă al cărei nume a apărut în scandalul Panama Papers, Egrant Inc., era deținută de soția fostului premier, Michelle Muscat. Aceasta ar fi primit bani de la una dintre fiicele președintelui azer Ilham Aliev, prin intermediul unei companii înființate de Mossack Fonseca, firma de avocatură aflată în centrul scandalului Panama Papers.

Daphne Caruana Galizia a dezvăluit că o societate din Dubai, intitulată „17 Black”, a virat două milioane de euro către Keith Schembri, șeful de cabinet al premierului maltez de la acea vreme Joseph Muscat, și către Konrad Mizzi, fost ministru al turismului. Contrapartida acestei mite nu este cunoscută.

Consorțiul jurnalistic Daphne Project, care și-a reluat anchetele, a relevat că „17 Black” îi aparținea omului de afaceri Yorgen Fenech.

Ulterior, Joseph Muscat, Keith Schembri și Konrad Mizzi au demisionat.