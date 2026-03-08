Mahalaua Vergului – unde se afla pe hartă una dintre cele mai influente zone din Vechiul București

În istoria Bucureștiului, mahalalele au reprezentat mult timp structura de bază a orașului.
Înainte de cartierele moderne și de planurile urbanistice, orașul era alcătuită dintr-o rețea de comunități locale organizate în jurul bisericilor și al unor mici centre de viață economică
Una dintre aceste comunități a fost mahalaua Vergului, situată în partea de est a orașului și legată de una dintre vechile artere de intrare în București.
Deși astăzi numele ei nu mai este prezent în mod oficial în structura administrativă a Bucureștiului, istoria acestei mahalale reflectă foarte bine modul în care Bucureștiul s-a dezvoltat dintr-un oraș cu aspect rural într-o capitală modernă.
Citește, pe B365.ro, despre rolul pe care Mahalaua Vergului l-a avut în dezvoltarea Bucureștiului.