Mahalaua Vergului – unde se afla pe hartă una dintre cele mai influente zone din Vechiul București

Mahalaua Vergului din Capitală. Unde se afla pe hartă una dintre cele mai influente zone ale Bucureștiului de odinioară. Sursă imagine: captură Film M.M.B.

În istoria Bucureștiului, mahalalele au reprezentat mult timp structura de bază a orașului.

Înainte de cartierele moderne și de planurile urbanistice, orașul era alcătuită dintr-o rețea de comunități locale organizate în jurul bisericilor și al unor mici centre de viață economică

Una dintre aceste comunități a fost mahalaua Vergului, situată în partea de est a orașului și legată de una dintre vechile artere de intrare în București.

Deși astăzi numele ei nu mai este prezent în mod oficial în structura administrativă a Bucureștiului, istoria acestei mahalale reflectă foarte bine modul în care Bucureștiul s-a dezvoltat dintr-un oraș cu aspect rural într-o capitală modernă.

