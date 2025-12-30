Mai ieftin decât la Hidroelectrica: Furnizorii de energie se întrec în oferte de Sărbători. Consiliul Concurenței vine însă cu un avertisment

Mai mulți furnizori au lansat în această perioadă oferte valabile doar pentru perioada Sărbătorilor de iarnă, una dintre ele având un preț chiar mai mic decât Hidroelectrica, furnizor care este de mai mulți ani cel mai ieftin din piață. Într-un dialog cu HotNews, reprezentanții Consiliului Concurenței atrag atenția unde pot să apară problemele.

Una dintre ofertele apărute în perioada sărbătorilor vine de la Nova Power & Gas. Ce oferă? Până la 31 decembrie, cei care aleg această firmă au un preț final între 0,99 și 1,07 lei/kWh, în funcție de zona de distribuție.

Ce arată o privire mai atentă? Că Nova va factura la acest preț doar timp de patru luni, între 1 martie și 1 iulie 2026. După expirarea acestei oferte, prețul devine variabil și va fi notificat cu 30 de zile înainte.

Pentru comparație, pentru luna decembrie, Hidroelectrica are un preț între 1,04 și 1,15 lei/kWh, în funcție de zona de distribuție. Anterior, compania a avut o ofertă de Black Friday și de 1 Decembrie, care a atras în cele patru zile ale campaniei 42.865 de consumatori, adică peste 10.700 de clienți noi pe zi, potrivit Mediafax.

Un alt furnizor, Engie, vine în această perioadă cu 100 kWh gratis pentru prima lună și cu preț fix până în septembrie 2027. Prețul final nu este însă vizibil direct pe site, ci trebuie descărcată oferta: este între 1,35 și 1,44 lei/kWh, în funcție de zona de distribuție.

E.ON are o campanie până la 31 decembrie unde clienții noi primesc un cântar smart Xiaomi. Prețul fix timp de 12 luni va fi 1,27 lei/kWh, la care se adaugă un abonament de 0,35 lei pe zi.

La PPC, cel mai bun preț este între 1,25 și 1,33 lei/kWh, fix până în decembrie 2028. Oferta este valabilă până la 31 ianuarie 2026 sau până ce 1.000 de clienți încheie contract pentru produsul respectiv.

Electrica Furnizare a venit și ea cu o ofertă valabilă până la 31 decembrie, cu prețuri între 1,20 și 1,31 lei/kWh.

Un „război” al ofertelor unde consumatorii câștigă

Ofertele destinate atragerii de clienți noi sunt o practică firească într-o piață concurențială și reprezintă un semnal pozitiv că mecanismele de piață funcționează, au arătat, pentru HotNews, reprezentanții Consiliului Concurenței.

„Aceste inițiative pot intensifica presiunea concurențială între furnizori, determinându-i să vină cu oferte mai avantajoase și servicii mai bune. Acesta este rezultatul pe care ni-l dorim, deoarece, în acest ”război” al ofertelor, consumatorii sunt cei care au de câștigat”, au spus reprezentanții Consiliului Concurenței, într-un dialog cu HotNews.

Este esențial însă ca ofertele să fie rezultatul unei decizii comerciale independente a fiecărui furnizor și să nu fie coordonate cu cele ale concurenților, adică să nu fie o înțelegere anticoncurențială.

De asemenea, ofertele nu trebuie să îngreuneze mobilitatea consumatorilor, adică posibilitatea acestora de a schimba ușor furnizorul, deoarece reprezintă un important mecanism de presiune concurențială pe piață.

Ofertele ar trebui concepute astfel încât să permită clienților să facă ușor comparație și să aleagă în mod liber furnizorul care le oferă cele mai bune condiții contractuale.

„Noi am mai avertizat că anumite „oferte de retenție” – adică prețuri mai bune oferite doar clienților care amenință că pleacă – ar putea fi considerate anticoncurențiale. Într-o piață de energie proaspăt liberalizată, mobilitatea clienților este esențială pentru funcționarea corectă a concurenței. Când clienții nu sunt obișnuiți să schimbe furnizorul, ofertele „de retenție” pot întrerupe procesul normal de migrare al clienților și pot descuraja mobilitatea.

Ca urmare, noi suntem atenți la structura ofertelor și la riscul ca unele practici ale companiilor (promoții, diferențieri de preț) să aibă un efect negativ asupra concurenței, în special în contextul în care piața este în plin proces de re-liberalizare”, au explicat oficialii autorității de concurență.

Consumatorii trebuie să fie atenți la detalii și să se implice în căutarea celor mai bune oferte

Furnizorii trebuie să-și autoevalueze riscurile și să se asigure că politicile lor comerciale respectă legislația din domeniul concurenței.

„Dacă constatăm încălcarea legii concurenței, înțelegere sau abuz de poziție dominantă, companiile riscă amenzi care pot ajunge până la 10% din cifra de afaceri totală realizată în anul anterior sancționării. Pe lângă amendă, putem impune măsuri corective care să restabilească mediul concurențial normal”, au adăugat responsabilii Consiliului.

Pe de altă parte, și consumatorii trebuie să fie cât mai activi, să verifice în mod regulat care sunt cele mai bune oferte disponibile pe piață, condițiile și clauzele contractuale, pentru a evita rămânerea în situații dezavantajoase.

Reprezentanții Consiliului Concurenței au recomandat consumatorilor să consulte platforma POSF de pe site-ul ANRE pentru a compara ofertele-tip ale consumatorilor de energie.