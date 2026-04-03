Mai mult decât scădere în greutate – reset metabolic. Cum funcționează chirurgia bariatrică și ce o diferențiază de injecțiile de slăbit?

În ultimii ani, chirurgia bariatrică s-a impus ca una dintre cele mai eficiente soluții pentru tratarea obezității severe și a complicațiilor asociate acesteia. Deși, pentru mulți pacienți, intervenția este încă percepută ca o metodă radicală de slăbit, realitatea medicală este mult mai complexă. Astăzi, chirurgia bariatrică nu mai este doar despre kilograme, ci despre o resetare profundă a mecanismelor metabolice.

„Nu vorbim doar despre micșorarea stomacului, ci despre o intervenție care influențează apetitul, metabolismul energetic și inflamația cronică asociată obezității”, explică dr. Loredana Bărbulescu, Medic Primar Chirurgie Generală în cadrul Centrului de Excelență în Chirurgie Bariatrică și Metabolică din Ponderas Academic Hospital. Această perspectivă schimbă complet modul în care trebuie înțeleasă intervenția: nu ca o soluție estetică, ci ca un tratament medical pentru o boală cronică.

Ce presupune operația de gastric sleeve?

Una dintre cele mai frecvent realizate intervenții bariatrice la nivel global este operația gastric sleeve, cunoscută și ca micșorarea stomacului. Procedura presupune îndepărtarea a aproximativ 70–80% din stomac, transformându-l într-un tub mult mai mic.

Intervenția se realizează laparoscopic, prin incizii de dimensiuni reduse, ceea ce înseamnă o traumă chirurgicală mai mică și o recuperare semnificativ mai rapidă comparativ cu chirurgia clasică. Pacienții pot reveni, de regulă, la activitățile obișnuite într-un timp relativ scurt.

Dincolo de aspectul tehnic, este important de înțeles că scopul acestei intervenții nu este doar limitarea cantității de alimente consumate. Reducerea volumului gastric este doar o parte a mecanismului. La fel de importantă este influența asupra sistemului hormonal și metabolic, care determină modul în care organismul percepe foamea și gestionează energia.

Cum ajută intervenția la scăderea în greutate?

Scăderea în greutate după operația gastric sleeve nu este rezultatul unui singur mecanism, ci al unei combinații complexe de procese. Pe de o parte, stomacul mai mic duce la instalarea rapidă a senzației de sațietate, ceea ce determină pacienții să consume porții mult mai reduse. Pe de altă parte, intervenția produce modificări hormonale semnificative. Prin îndepărtarea fundusului gastric, zona responsabilă de producerea grelinei, nivelul acestui hormon – principalul stimulator al apetitului – scade considerabil.

În paralel, se modifică secreția altor hormoni implicați în reglarea foamei și a glicemiei, precum GLP-1 sau PYY. Aceste schimbări contribuie la un control mai bun al apetitului și la o utilizare mai eficientă a energiei din alimente.

Cu alte cuvinte, după operație nu se schimbă doar cât mănâncă pacientul, ci și modul în care organismul reacționează la hrană. Tocmai de aceea, chirurgia bariatrică este definită tot mai des ca chirurgie metabolică, pentru că produce efecte la nivelul întregului organism.

Chirurgia bariatrică și injecțiile de slăbit

În ultimii ani, tratamentul obezității a fost completat de apariția unor medicamente moderne, administrate injectabil, care acționează asupra hormonilor intestinali implicați în controlul apetitului. Aceste terapii reprezintă un progres important și pot duce la o scădere în greutate de aproximativ 15–20%.

Totuși, în formele severe de obezitate, chirurgia bariatrică rămâne, în medie, mai eficientă. Intervenția poate determina o scădere de 25–35% din greutatea corporală și are efecte mai puternice asupra bolilor asociate, în special asupra diabetului zaharat de tip 2.

Un alt aspect important este stabilitatea rezultatelor. În cazul tratamentelor medicamentoase, efectele depind de administrarea pe termen lung, iar întreruperea terapiei poate duce la recâștigarea unei părți din greutatea pierdută. În schimb, chirurgia produce modificări durabile și metabolice, ceea ce explică rezultatele mai consistente în timp.

De ce este una dintre cele mai eficiente intervenții?

Operația gastric sleeve este considerată una dintre cele mai eficiente intervenții bariatrice disponibile în prezent, deoarece oferă un echilibru optim între eficiență, siguranță și recuperare rapidă.

Studiile arată că pacienții pierd, în medie, între 60 și 70% din excesul de greutate în primii unu până la doi ani după intervenție. Această scădere semnificativă nu are doar un impact estetic, ci mai ales unul medical.

În numeroase cazuri, se observă îmbunătățiri importante sau chiar remisia unor afecțiuni asociate obezității, precum diabetul zaharat de tip 2, hipertensiunea arterială sau apneea de somn. Astfel, beneficiile intervenției depășesc cu mult simpla scădere în greutate.

Ce se schimbă în organism după operație?

Efectele chirurgiei bariatrice sunt complexe și se manifestă la mai multe niveluri. După intervenție, metabolismul devine mai eficient, iar organismul reușește să utilizeze mai bine glucoza din sânge, ceea ce contribuie la controlul glicemiei.

În același timp, scade inflamația cronică asociată obezității. Țesutul adipos, în special cel abdominal, produce substanțe inflamatorii care afectează sănătatea generală. După pierderea în greutate și modificările metabolice induse de operație, nivelul acestor markeri inflamatori se reduce semnificativ.

Există, de asemenea, dovezi că flora bacteriană intestinală se modifică după intervenție, ceea ce poate contribui suplimentar la reglarea metabolismului. Toate aceste schimbări confirmă faptul că efectele nu sunt doar mecanice, ci sistemice.

Rezultatele după gastric sleeve

Rezultatele obținute după operația gastric sleeve variază de la un pacient la altul și depind de mai mulți factori, inclusiv de respectarea recomandărilor medicale și de schimbările stilului de viață.

În general, cea mai rapidă scădere în greutate are loc în primul an după intervenție, iar ulterior greutatea tinde să se stabilizeze. În medie, pacienții pierd între 60 și 70% din excesul ponderal în decurs de doi ani.

Este esențial de înțeles că scopul principal al intervenției nu este doar reducerea numărului de kilograme, ci diminuarea riscurilor metabolice și cardiovasculare asociate obezității.

Cum au schimbat injecțiile pentru slăbit perspectiva asupra obezității

Apariția tratamentelor injectabile pentru slăbit a contribuit la schimbarea percepției asupra obezității. Pentru prima dată, există terapii care acționează direct asupra mecanismelor biologice ale apetitului, ceea ce a evidențiat faptul că obezitatea nu este doar o problemă de voință.

Cu toate acestea, aceste tratamente trebuie, în general, urmate pe termen lung pentru a menține rezultatele și cu o atentă monitorizare realizată de un medic specialist. În lipsa continuității, există riscul revenirii la greutatea inițială.

O abordare personalizată a tratamentului

Tratamentul modern al obezității nu presupune alegerea unei singure soluții, ci construirea unui plan adaptat fiecărui pacient. În funcție de particularitățile fiecărui caz, acesta poate include tratament medicamentos, intervenție chirurgicală sau o combinație a acestora.

Evaluarea completă și alegerea strategiei potrivite sunt esențiale pentru obținerea unor rezultate durabile. În final, obiectivul nu este doar scăderea în greutate, ci îmbunătățirea stării generale de sănătate și a calității vieții.

