Mai mult decât suplimente: cum susține Secom® un stil de viață sănătos pentru întreaga familie prin soluții integrate

Fiecare etapă a vieții aduce nevoi și preocupări diferite pentru sănătatea și starea de bine a familiei: de la susținerea creșterii și dezvoltării armonioase a copiilor la păstrarea echilibrului în ritmul alert al vieții adulte, până la menținerea vitalității odată cu înaintarea în vârstă. Pentru a răspunde acestei diversități de nevoi, Secom® dezvoltă de peste 22 de ani un ecosistem de soluții integrate pentru un stil de viață sănătos, care reunește suplimente alimentare premium, alimente funcționale cu ingrediente atent selecționate, instrumente digitale de personalizare și consiliere de specialitate.

Un stil de viață sănătos se construiește prin alegeri zilnice

În fiecare familie, grija pentru cei dragi se regăsește în gesturi simple: atenția la alimentație, timpul dedicat mișcării și echilibrului personal, chiar și într-un program aglomerat, sau preocuparea pentru sănătatea părinților pe măsură ce înaintează în vârstă. Sunt doar câteva exemple ale unor alegeri cotidiene care țin de cei șapte piloni ai unui stil de viață sănătos: alimentație, activitate fizică, somn, managementul stresului, evitarea substanțelor nocive, conexiune socială și evaluare medicală.

Provocarea este să integrăm aceste principii în rutina fiecăruia, în funcție de nevoile și ritmul propriu. Această viziune asupra sănătății, care ține cont atât de obiceiurile cotidiene, cât și de particularitățile fiecărei persoane și de îngrijirea medicală, se regăsește în conceptul de medicină integrativă promovat de Secom® încă de la începutul activității sale. Abordarea se reflectă într-un portofoliu vast de produse de calitate, completat de informații bine documentate și consiliere personalizată, care îi ajută pe oameni să facă alegeri conștiente.

Link catre video Nevoile familiei tale ne obligă să oferim mai mult decât suplimente. Soluții integrate.

Suplimente alimentare: formule pentru fiecare etapă a vieții

Suplimentele alimentare pot avea un rol important în susținerea unui stil de viață sănătos, contribuind la completarea aportului de nutrienți și la susținerea funcțiilor normale ale organismului, în funcție de nevoile specifice fiecărei vârste. Portofoliul Secom® reunește peste 320 de suplimente alimentare de la branduri internaționale precum Solaray®, Nature’s Way®, KAL® și ChildLife® Essentials, alături de Good Routine®, brandul propriu.

Suplimente pentru copii: creștere și dezvoltare armonioasă

Pentru cei mici, gamele ChildLife® Essentials și Good Routine® for Kids din portofoliul Secom® reunesc formule adaptate particularităților fiecărei etape a copilăriei, cu ingrediente atent selectate, standarde riguroase de fabricație și forme de administrare potrivite vârstei.

Suplimente pentru adulți: de la energie și echilibru la vitalitate și longevitate

Pentru adulți, portofoliul Secom® acoperă preocupări variate: de la energie și performanță în perioada activă a vieții la echilibru hormonal și emoțional în etapele de tranziție, mobilitate și claritate mentală odată cu înaintarea în vârstă, până la longevitate și vitalitate. Sunt disponibile și formule pentru susținerea sănătății cardiovasculare, a funcției hepatice, a echilibrului digestiv și a sănătății pielii.

Un standard riguros de calitate pentru toate suplimentele din portofoliu

Dincolo de varietatea formulelor, ceea ce diferențiază Secom® este rigoarea selecției. Fiecare formulă este evaluată în funcție de calitatea ingredientelor, concentrații, biodisponibilitate și fundamentare științifică. Producătorii parteneri aplică standarde cGMP, iar certificările relevante și testele de puritate, concentrație și siguranță, inclusiv în laboratoare independente, susțin calitatea produselor. Potrivit IQVIA Recall Test (octombrie 2025), aproximativ 40% dintre medicii și farmaciștii intervievați consideră Secom® lider în calitate, iar conform AHA Moments (octombrie 2025), brandul are cea mai mare rată de retenție din categorie, de 66%, în rândul consumatorilor.

Alimente funcționale: de la alegerile zilnice la nutriția sportivă

Grija pentru alimentație se reflectă și în alegerile aparent mărunte: ce pregătim la micul dejun, ce gustări alegem între activități sau ce ingrediente integrăm în mesele familiei. Good Routine® Wellness Foods completează ecosistemul Secom® cu 17 produse din șase categorii – superalimente, nutriție sportivă, snack-uri, cereale pentru micul dejun, nuci și semințe, condimente. Gama reunește ingrediente vegetale cultivate ecologic, fără organisme modificate genetic, și opțiuni nutritive variate, ușor de integrat în alimentația de zi cu zi.

Dincolo de aceste alegeri cotidiene, o direcție distinctă a portofoliului este nutriția specializată pentru persoanele active, ale căror cerințe nutriționale pot varia în funcție de intensitatea și frecvența efortului fizic. Gama recent lansată Good Routine® Smart Nutrition reunește formule cu ingrediente precum creatina, proteinele, aminoacizii esențiali și vitaminele din grupul B, concepute în jurul nevoilor de energie, susținere musculară și recuperare după efort. Produsele includ ingrediente inovatoare, patentate, precum CreHytine® din Pro-Creatine, o formă avansată de creatină monohidrat micronizată, dezvoltată pentru dizolvare rapidă și administrare ușoară.

În plus, portofoliul Secom Health Store include sute de alimente funcționale de la branduri cu notorietate: cereale și mixuri pentru mic dejun de la Niavis, crackers si snack-uri de la Ecomania, batoane si dulciuri sănătoase de la Nupo, Sweeteria, miere de la Manuka Health și ceaiuri de la Sonnentor.

Secom® Health Store: când soluțiile integrate devin o experiență personalizată

Dar cum alegi dintre toate aceste opțiuni ceea ce este relevant pentru tine sau pentru familia ta? Aici intervine o componentă esențială a abordării Secom®: dialogul cu oamenii și înțelegerea nevoilor lor individuale.

În cele 22 de Secom® Health Store, consultanții cu pregătire medicală sau experiență relevantă în domeniul suplimentelor oferă consiliere personalizată, ajutând fiecare consumator să identifice produsele potrivite nevoilor, obiectivelor și stilului său de viață. Cele 17 ritualuri Secom® reunesc protocoale de suplimente dedicate unor preocupări cotidiene, precum energia și performanța mentală, odihna, echilibrul digestiv și hormonal, imunitatea, performanța atletică, managementul greutății, mobilitatea sau longevitatea, astfel încât fiecare să poată alege în funcție de propriile priorități.

Personalizarea este completată de instrumente care oferă o perspectivă mai aprofundată asupra particularităților fiecăruia. Testul ADN și epigenetic analizează peste 187 de indicatori din 23 de categorii de sănătate, oferind informații despre predispozițiile biologice și influența stilului de viață asupra organismului, inclusiv în aspecte precum metabolismul, somnul, gestionarea stresului sau îmbătrânirea sănătoasă. Rezultatele, disponibile prin aplicația Secom® alături de recomandări personalizate, îi pot ajuta pe oameni să își înțeleagă mai bine propriul profil și să discute informațiile relevante cu medicul, pentru a lua decizii informate și adaptate nevoilor lor de sănătate.

Mai mult decât suplimente: o abordare completă a sănătății familiei

De la creșterea și dezvoltarea copiilor la provocările vieții adulte și menținerea vitalității odată cu înaintarea în vârstă, fiecare familie are nevoi diferite, care nu pot fi acoperite printr-o singură soluție. De aceea, Secom® reunește într-un ecosistem integrat aproximativ 1.000 de produse disponibile în Secom® Health Store și pe secom.ro, de la suplimente alimentare premium la alimente funcționale, alături de instrumente de testare și personalizare, aplicația Secom®, consiliere de specialitate și inițiative de educație pentru sănătate. Împreună, aceste resurse sprijină familiile să ia decizii informate pentru sănătatea lor.

Pentru Secom®, susținerea acestor alegeri pornește dintr-o convingere puternică: grija pentru sănătate trebuie să devină un mod de viață. Așa se construiește o cultură a prevenției în România și se formează obiceiuri sănătoase, poate cea mai valoroasă moștenire pe care o putem lăsa copiilor noștri.

Nevoile familiei tale ne obligă să oferim mai mult decât suplimente: soluții integrate.

Standardul Secom.

Articol susținut de Secom