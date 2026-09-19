Mai multe drone au survolat sâmbătă dimineaţă spaţiul aerian al Republicii Moldova

Mai multe aparate de zbor necunoscute au survolat sâmbătă dimineață spațiul aerian al Republicii Moldova, în zona de sud-est a țării, iar câteva ore mai târziu autoritățile ucrainene au anunțat că un obiect a căzut și a explodat pe teritoriul Ucrainei, la aproximativ 1,2 kilometri de frontiera cu Republica Moldova. Poliția de Frontieră de la Chișinău spune că nu a identificat fragmente sau urme ale unei explozii pe teritoriul moldovean.

„În jurul orei 04:00, în zona localităţii Căplani, au fost observate mai multe aparate de zbor necunoscute. Două dintre acestea au survolat spaţiul aerian al Republicii Moldova pe direcţia Olăneşti-Cistovodnoe. În acelaşi interval, un alt aparat de zbor a fost observat deasupra localităţii Căplani, deplasându-se din direcţia Crocmaz şi părăsind ulterior spaţiul aerian al Republicii Moldova pe direcţia Căplani-Crutoiarovca”, a anunțat Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova, conform News.ro.

La ora 05:19, partea ucraineană a informat Poliţia de Frontieră că, la aproximativ 1,5-2 km de frontiera de stat, în direcţia extravilanului localităţii Troiţcoe, a fost observată căderea unui obiect care a luat foc la impactul cu solul.

„În urma acţiunilor comune de căutare şi verificare desfăşurate în regiunea localităţii Troiţcoe, de autorităţile de frontieră ale Republicii Moldova şi Ucrainei, pe teritoriul Republicii Moldova nu au fost identificate fragmente sau locul unei eventuale explozii. Totodată, partea ucraineană a comunicat că, pe teritoriul Ucrainei, la aproximativ 1,2 km de linia frontierei de stat, a fost identificat locul unei explozii, precum şi fragmente neidentificate”, relatează sursa citată.

Incidentul are loc după ce, vineri, în apropierea satului Coloniţa, municipiul Chişinău, s-a prăbuşit un aparat de zbor fără pilot, apoi a explodat. Poliţia a găsit la faţa locului fragmente care par că ar aparţine unei drone.