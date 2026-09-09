Mai multe ONG-uri lansează un apel către liderul PSD: „CNCD nu poate fi monedă de schimb cu AUR”

O serie de organizații neguvernamentale îl îndeamnă pe Sorin Grindeanu să nu negocieze cu AUR pentru numirea noilor membri în Colegiul Director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD).

Cele 12 ONG-uri semnatare critică în comunicat numirea Sorinei Matei în poziția de directoare interimară a Televiziunii Române, „la propunerea AUR și cu susținerea PSD și a parlamentarilor din partide autointitulate «suveraniste»”, despre care susțin că „este un semnal politic critic și potențial contagios”.

„O asemenea colaborare nu poate fi transformată în precedent pentru ocuparea unor funcții reprezentative în instituții critice de drepturile omului, precum CNCD sau Avocatul Poporului, instituții a căror independență și eficacitate sunt esențiale pentru statul de drept din România. În cazul CNCD, miza are alte dimensiuni”, conform comunicatului comun.

Comunicatul este semnat de Asociația ACCEPT, Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice (ECPI), Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate (CPE), Asociația Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală din România, Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen (A.L.E.G), Asociația Ark Oradea, Asociația Identity.Education, Asociația TransCore, Fundația Tineri pentru Tineri, Asociația Română Anti-Sida (ARAS), Liga Pro Europa, Asociația Sens Pozitiv.

Solicitările celor 12 ONG-uri

Organizațiile critică partidele AUR și SOS și se întreabă „este legitim ca reprezentanți ai acestor partide parlamentare să primească locuri în conducerea unei autorități a statului român pe care o doresc supusă controlului politicienilor ori, direct, desființată”.

Cele trei solicitări ale ONG-urilor semnatare:

1. PSD să nu negocieze cu partide parlamentare care sunt explicit împotriva legislației anti-discriminare și a funcționalității CNCD, în schimbul unor înțelegeri politice vizând alte instituții publice.

2. Nici o persoană care promovează sau legitimează public discriminarea și discursul urii să nu primească, prin negociere politică, acces la conducerea instituției însărcinate cu combaterea intoleranței.

3. Finalizarea fără întârziere a procedurii parlamentare de numire a membrilor Colegiului Director al CNCD, cu asigurarea profesionalismului, independenței și compatibilității acestora cu misiunea CNCD așa cum apare cerința legală națională și așa cum ne obligă standardele comunitare stabilite pentru instituțiile de egalitate.