Mai multe persoane împușcate la Centrul Comercial din Seattle. „Vă rugăm să evitați zona”

Poliția intervine în urma unui atac armat la Seattle Center, în apropiere de emblematicul Space Needle al orașului, scriu BBC și agenția Anadolu.

Într-o postare pe X, Departamentul de Poliție din Seattle a declarat: „Poliția investighează un caz armat. Mai multe victime ale împușcăturilor. Focuri de armă trase în centrul orașului Seattle. Mai multe informații vor urma. Vă rugăm să evitați zona.”

Autoritățile nu au oferit imediat detalii despre numărul sau starea victimelor sau dacă a fost reținut un suspect.

Imaginile care circulă pe rețelele de socializare par să arate cum poliția scoate o persoană din zonă, dar oficialii nu au confirmat dacă persoana are legătură cu împușcăturile.

Centrul orașului Seattle, situat în apropierea emblematicului Space Needle al orașului, un turn de observație construit pentru Expoziția Universală din 1962, a găzduit în weekend festivalul anual Bite of Seattle, la care au participat sute de vânzători locali de mâncare și au participat la spectacole de muzică live.

O anchetă este în curs de desfășurare.