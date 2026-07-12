Mai multe proiectile au lovit insula iraniană Qeshm, în Strâmtoarea Ormuz, după ce Trump a susținut că ruta maririmă este deschisă

Agenţia de ştiri iraniană de stat IRNA îl citează duminică pe guvernatorul insulei Qeshm, situată în apropierea strâmtorii Ormuz, care susţine că au fost lansate proiectile asupra unor ţinte militare, fără a se înregistra victime. IRNA a precizat că au fost auzite explozii şi în oraşul de coastă Bandar Abbas, precum şi în oraşul Hajiabad, situat mai la nord, relatează The Associated Press.

Un oficial american, care a vorbit sub condiţia anonimatului, a confirmat că au fost efectuate câteva lovituri asupra sistemelor de rachete şi de apărare aeriană, precum şi asupra unor ambarcaţiuni mici ale Gărzii Revoluţiei, în câteva locaţii din jurul strâmtorii, pentru a reduce şi mai mult capacitatea Iranului de a ataca navele comerciale, transmite News.ro.

Noile atacuri vin după ce Comandamentul Central al armatei SUA a declarat duminică dimineaţă că a lovit aproximativ 140 de ţinte, inclusiv baze de lansare a rachetelor şi a dronelor, depozite de muniţie, echipamente de comunicaţii şi alte obiective. Acesta a precizat că atacurile, mai intense decât în ultimele zile, vor slăbi capacitatea Iranului de a ameninţa traficul maritim.

„I-am bombardat de-a dreptul aseară”, a declarat preşedintele Donald Trump în emisiunea „Meet the Press” a postului NBC.

Agenţiile de ştiri iraniene semi-oficiale au raportat că un ofiţer al marinei a fost ucis.

Iranul a ripostat apoi atacând ţările din regiune care găzduiesc forţe militare americane, insistând în acelaşi timp că numai Teheranul trebuie să controleze strâmtoarea şi să perceapă, eventual, taxe navelor care o traversează, o perspectivă pe care SUA o respinge categoric.

Trump: Strâmtoarea Ormuz este deschisă. Iranul spune contrariul

De altfel, duminică, la NBC News, preşedintele Trump a susţinut că strâmtoarea Ormuz este deschisă.

Iranul şi SUA se află aproape la jumătatea perioadei de 60 de zile a acordului lor provizoriu, menit să pună capăt definitiv conflictului.

Strâmtoarea, o rută cheie pentru aprovizionarea globală cu petrol şi gaze naturale şi considerată de mult timp o cale navigabilă internaţională, a devenit un punct de blocaj în negocierile care par să fie în pericol de eşec.

„Era acordurilor unilaterale s-a ÎNCHEIAT”, a scris Mohammad Bagher Ghalibaf, preşedintele parlamentului iranian şi unul dintre principalii negociatori. „V-am spus: respectaţi-vă cuvântul sau plătiţi preţul. Realitatea bate la uşă”, le-a transmis el americanilor.

SUA au lansat trei runde de atacuri aeriene împotriva Iranului în ultima săptămână, ca răspuns la atacurile iraniene asupra navelor care traversau strâmtoarea pe o rută din largul Omanului, încercând să evite apele teritoriale ale Republicii Islamice.

Armata SUA şi preşedintele Trump au afirmat că strâmtoarea a rămas deschisă duminică. Iranul a declarat că aceasta este închisă până la restabilirea calmului, iar Teheranul va lua în considerare atacarea „altor baze inamice din regiune” dacă ar fi supus unor noi atacuri.

Secretarul general al Naţiunilor Unite, António Guterres, s-a declarat „profund îngrijorat de această gravă escaladare”, potrivit unui comunicat.

Armata SUA a declarat că peste 140 de nave au tranzitat strâmtoarea în ultima săptămână. Un organism multinaţional coordonat de Marina SUA a declarat că traficul a continuat „la niveluri reduse” atât în largul Omanului, cât şi al Iranului. Acesta a precizat că, înainte de război, aproape 140 de nave tranzitau strâmtoarea zilnic.

Aproximativ o cincime din totalul petrolului şi gazelor naturale comercializate trecea prin strâmtoare înainte de începerea războiului. Controlul exercitat de Iran asupra acesteia a dus la o criză energetică globală, deşi preţurile petrolului au scăzut brusc faţă de maximele atinse în timpul războiului, de 120 de dolari pe baril.