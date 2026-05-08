Alertă alimentară: Arahide retrase de la vânzare de un mare lanț de magazine din România

Carrefour anunţă retragerea de la comercializare a mai multor loturi de arahide, crude şi prăjite, la diferite gramaje, întrucât au depășit limita admisă a unei toxine.

„Vă informăm că urmare a notificării primite din partea furnizorului DEPAL SRL, CARREFOUR ROMANIA SA a iniţiat retragerea de la comercializare şi rechemarea de la clienţi a produsului menţionat mai jos”, a informat vineri Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Este vorba despre mai multe loturi de arahide decojite crude şi arahide decojite prăjite.

„Motivul rechemării: Posibilă depăşire a contaminanţilor aflatoxina B1 şi aflatoxine totale. Se recomandă persoanelor care deţin produsele menţionate mai sus să nu le consume, ci să le distrugă sau să le aducă înapoi în magazinele Carrefour de unde au fost achiziţionate”, a atenționat ANSVSA.

Lista cu sortimentele de arahide vizate și punctele de vânzare de unde sunt rechemate, în lista de mai jos:

Ce este aflatoxina

Aflatoxinele sunt toxine naturale, produse de ciuperci (mucegaiuri) de tip Aspergillus, care contaminează culturi precum porumbul, arahidele și nucile.

Dintre aflatoxine, cel mai periculos tip este aflatoxina B1, cu risc crescut asupra ficatului. Uniunea Europeană stabilește reguli clare privind nivelul maxim admis de aflatoxine în alimente, potrivit site-ului rețelei medicale Medlife. În porumb și arahide, limita pentru aflatoxina B1 este foarte scăzută – doar câteva micrograme pe kilogram. Autoritățile monitorizează periodic loturile importate sau produse local, iar alimentele care depășesc aceste limite se retrag de pe piață.