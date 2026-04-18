Mai multe victime după un atac armat la Kiev. Atacatorul se baricadase într-un supermarket

Un bărbat a deschis focul asupra civililor, sâmbătă, în districtul Holosiivskyi din capitala Ucrainei, iar în cele din urmă a fost ucis de autorități. În incident au murit cinci persoane, potrivit președintelui Volodimir Zelenski.

Liderul Ucrainei a precizat că 10 oameni „cu răni și traume” au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale

„Ne așteptăm la o investigație rapidă”, a declarat Volodimir Zelenski, care a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor îndoliate.

Președintele a precizat că a transmis autorităților de resort să pună la dispoziția publicului „toate informațiile verificate”.

Atacatorul se baricadase într-un supermarket după ce a deschis focul, conform declarațiilor făcute de primarul Vitali Klitschko, pe Telegram. Edilul spusese că, conform informațiilor preliminare, au fost auzite focuri de armă și în interiorul magazinului.

La fața locului au fost mobilizate unități de poliție și forțe speciale din structura de reacție rapidă, notează The Kyiv Independent.

În mesajul transmis pe rețelele sociale, președintele Zelenski a mai precizat că au fost salvați patru ostatici.

