Mai mulți bani pentru mamele și tații aflați în concendiul de creștere a copilului. Plafonul propus de Eugen Tomac în programul de guvernare

Majorarea plafonului indemnizației pentru creșterea copilului de la 8.500 de lei la 10.000-12.000 de lei se numără printre măsurile prevăzute în capitolul privind munca, familia și protecția socială din Programul de guvernare al premierului desemnat, Eugen Tomac, scrie Agerpres.

Potrivit documentului, măsura are în vedere actualizarea unui plafon care nu a mai fost modificat de aproximativ un deceniu.

„Plafonul se majorează de la 8.500 lei la 10.000-12.000 lei. Plafonul nu a fost crescut de un deceniu – penalizează direct categoria educată care a întârziat să facă copii; impact bugetar marginal”, se menționează în Programul de guvernare.

Conform documentului, domeniul muncii, familiei și protecției sociale pornește de la un șomaj de 6,1% în luna martie 2026, un risc de sărăcie și excluziune socială (AROPE) de 27,4%, precum și de la existența a 4,68 milioane de pensionari, cu o pensie medie de 2.783 de lei.

„Piața muncii și protecția socială pornesc de la: șomaj 6,1% (martie 2026), față de 3,1% în Polonia și Bulgaria; AROPE 27,4% – locul 3 în UE; 33,8% dintre copii în risc de sărăcie; salariu mediu net aproximativ 4.760 lei; 4,68 milioane de pensionari cu pensia medie de 2.783 lei – sub coșul minim de trai decent (3.807 lei); 2,9 milioane de pensii sub 3.000 lei. Cheltuielile de personal ale statului: 168,3 miliarde lei (8,2% din PIB) – contextul care face reforma salarizării inevitabilă. Surse: INS, Eurostat, CNPP, MF – iunie 2026”, se menționează în document.

Subvenție pentru angajarea părinților cu trei sau mai mulți copii

În ceea ce privește măsurile pe termen scurt, programul prevede reluarea plăților în cadrul programului „Primul loc de muncă”, destinat tinerilor NEET.

„Temeiul legal este în vigoare (OUG 11/2026); plata efectivă a fost blocată de căderea Guvernului; se reia plata efectivă în orizont scurt. Se reiau plățile în primele 3 luni de mandat, cu țintă anuală de beneficiari și buget publicate de MMSS”, potrivit sursei citate.

Totodată, documentul prevede acordarea unei subvenții de 2.250 de lei pe lună pentru angajarea părinților cu trei sau mai mulți copii.

„Subvenția a fost extinsă prin OUG 11/2026. Condiție: se menține raportul de muncă minimum 12 luni după încetarea subvenției; se realizează o evaluare de impact după primul an”, arată sursa citată.

Programul mai prevede continuarea programului de creșe „Sf. Ana”, finanțat din fonduri PNRR și naționale. „Se continuă derularea programului din fonduri PNRR și naționale, pentru a răspunde nevoii acute a familiilor cu copii mici, cu un calendar ferm”, potrivit documentului.

De asemenea, este prevăzută continuarea schemei de vouchere Tech Assist pentru achiziția de dispozitive asistive. „Până la 39.900 lei; continuă schema din octombrie 2025; concretizează demnitatea persoanelor cu dizabilități”, se precizează în document.

Centre de zi pentru copii și vârstnici

Totodată, programul include modernizarea serviciului NextGen 119 – Telefonul copilului. „Măsura răspunde cazurilor publice de abuz. Este o măsură care reprezintă o investiție tehnologică mică cu impact semnificativ pentru cei care au nevoie”, mai arată sursa citată.

Documentul prevede și finalizarea, până la termenul-limită prevăzut în PNRR, a 145 de centre de zi pentru copii și a 63 de centre de zi pentru persoane vârstnice.

„Se finalizează 145 de centre de zi pentru copii și 63 de centre de zi pentru persoane vârstnice până la termenul-limită PNRR (31 august 2026), cu publicarea stadiului pe fiecare centru. Se operaționalizează 50 de servicii comunitare și 31 de servicii noi comunitare în acest context”, se menționează în document.

Eliminarea contribuției de CASS pentru mame

Totodată, este prevăzută eliminarea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru mamele cu copii sub o anumită vârstă.

„Se acordă scutire de CASS pentru mamele cu copii sub o anumită vârstă. Impactul bugetar este minim, sub 0,02% din PIB; măsura reprezintă un semnal pro-natalitate clar”, se arată în document.

În ceea ce privește pensiile, documentul prevede evaluarea posibilității indexării acestora de la 1 ianuarie 2027. „Se realizează o evaluare în primele 1-2 luni de mandat, cu cifră concretă pe baza spațiului bugetar disponibil”, conform documentului.

Cupon electronic de pensie

Programul mai prevede operaționalizarea sistemului e-Talon – cuponul electronic de pensie. „Se operaționalizează sistemul după achiziția hardware; relația stat-pensionar este modernizată; se reduc costurile logistice”, potrivit documentului.

Totodată, programul prevede adoptarea în regim de urgență a legislației privind egalitatea de șanse. „Se adoptă în regim de urgență legea de transpunere a Directivei UE 2023/970 promovată de ANES”, menționează sursa citată.

Programul include, de asemenea, controale integrate ANAF-ITM pentru combaterea muncii la negru și la gri. „Muncă la negru/gri: estimare 20-25% din economia reală prin continuitatea activității Inspecției Muncii”, se mai arată în document.

În plus, este prevăzută continuarea programelor de reconversie profesională. „Se continuă programele Tranziție justă Impact: Recalificare 50.000+ muncitori în 3 ani în zonele afectate, ”Solidaritate și Competențe” – 6 județe FTJ (finanțat UE), ucenicie activă: FORMACTIV (30+ ani) + START! (sub 30 ani)”, potrivit sursei citate.

Digitalizarea arhivelor Casei de Pensii

Totodată, Autoritatea Națională pentru Calificări va actualiza standardele ocupaționale. „Se actualizează standardele ocupaționale și se revizuiesc conform OCDE împreună cu Ministerul Educației și Cercetării”, conform documentului.

La capitolul reforme structurale, programul prevede digitalizarea sistemului de pensii. ”Se operaționalizează SNIAS și Hub-ul de servicii prin PNRR până la finalul lunii august 2026 pentru e-Talon pensie”, se mai arată în document.

De asemenea, este prevăzută digitalizarea arhivelor Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). ”Se digitalizează arhivele CNPP: documente scanate pentru servicii 100% online”, potrivit sursei citate.

În ceea ce privește reforma ajutoarelor sociale, documentul prevede monitorizarea Hub-ului de servicii sociale și a SNIAS în vederea obținerii de date care să stea la baza unei viitoare strategii de reformă.

Strategie anti-sărăcie

Totodată, programul prevede condiționarea menținerii beneficiilor sociale de participarea la măsuri de activare și de conformare fiscală, în limitele legii, și optimizarea sistemului de încadrare în grad de handicap și grad de invaliditate.

În ceea ce privește lucrătorii extracomunitari, se are în vedere extinderea acordurilor bilaterale dintre România și alte state, precum și operaționalizarea sistemului de înregistrare a acestora pe platforma workinromania.gov.ro.

Documentul mai prevede și elaborarea și lansarea Strategiei Naționale Anti-Sărăcie pentru perioada 2028-2034. „Se elaborează și se lansează Strategia Națională Anti-Sărăcie pentru perioada 2028-2034, cu 3 milioane euro din fonduri europene”, se mai precizează în document.

Programul mai prevede continuarea implementării măsurilor incluse în planul național aferent Garanției Europene pentru Copii și actualizarea Legii tinerilor prin promovarea unor noi politici dedicate acestei categorii. „Se actualizează Legea tinerilor prin promovarea de politici noi destinate tinerilor. Se continuă programele din fonduri europene destinate tinerilor NEETs”, se mai arată în document.

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