Mai mulți oameni au căzut în râpă, la o competiţie în Munţii Bucegi. Operațiune amplă de salvare în munți

Echipele de salvatori intervin sâmbătă pentru salvarea mai multor persoane care au alunecat pe porțiuni cu gheaţă şi au căzut în râpă, în Munţii Bucegi, în timp ce participau la competiţia „Transilvania 100”, anunță Departamentul pentru Situații de Urgență.

12:14

Până acum, 12 persoane au avut nevoie de intervenția salvamontiștilor.

„Toate accidentele au suvernit din cauza condițiilor meteo. Sunt 12 cazuri de alunecări, unii au căzut în râpă, în zone diferite, alții s-au accidentat”, a declarat Sebastian Marinescu, vicepreședinte Salvamont România, la Digi24.

Potrivit acestuia, intervin 40 de salvatori montani și voluntari în teren.

„Recomandări organizatorilor ca atunci când fac astfel de evenimente să pună echipe de prim răspuns, ca să putem acționa rapid, și să evite zonele cu zăpadă”, a mai spus Marinescu.

Potrivit acestuia, competiția continuă, iar sportivii sunt echipați pentru alergare montană, nicidecum pentru condițiile de vreme.

11:57

Salvamont Brașov: „Condițiile sunt dificile”

Până acum, au fost înregistrate 11 incidente, dintre care trei sunt încă în desfășurare, acestea necesitând intervenții mai complexe, anunță Salvamont Brașov.

„La această oră, toate resursele operative disponibile din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont – Salvaspeo Brașov sunt implicate în teren. Totodată, au fost prealertate și echipele locale Salvamont din județul Brașov, respectiv Salvamont Zărnești și Salvamont Poiana Brașov, pentru asigurarea unei capacități de răspuns adecvate evoluției situației operative”, potrivit Salvamont Brașov.

„Incidentele s-au produs în contextul desfășurării unei competiții sportive de alergare montană. Din păcate, condițiile existente în zona montană înaltă sunt dificile, fiind caracterizate de ceață, porțiuni extinse acoperite cu zăpadă și un risc ridicat de alunecare”, au mai transmis salvamontiștii.

Știrea inițială:

„Sunt peste 1.000 de panticipanți. Sunt condiții meteo dificile. Unii sportivi aleargă în echipament sumar, unii în tricou, alții în adidași (…) Traseul ajunge și la peste 100 de kilometri pentru cei experimentați. Au căzut într-o râpă nu foarte adâncă, dar au traumatisme”, a declarat Sabin Cornoiu, șeful Salvamont România, într-o intervenție la Antena3.

Potrivit DSU, incidentul în zona Cabanei Mălăiești – refugiul Țigănești, din Munții Bucegi, unde mai mulți participanți la competiția „Transilvania 100” au alunecat pe porțiuni acoperite cu gheață și au căzut în zone cu relief accidentat.

„Potrivit primelor informații, echipele de intervenție au reușit recuperarea de pe traseu a cinci persoane, toate conștiente și cooperante, prezentând simptome ușoare de hipotermie. Acestea au fost transportate la Cabana Mălăiești pentru evaluare și monitorizare”, potrivit DSU.

De asemenea, în apropierea refugiului Țigănești, într-o râpă, salvatorii au identificat alte trei persoane:

o persoană conștientă, cu multiple traumatisme, pentru care se desfășoară operațiunea de recuperare;

o persoană aflată în hipotermie;

o persoană conștientă, cu fractură de bazin, traumatism cranio-cerebral și fractură la membrul superior drept.

„Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a vizibilității reduse în zonă, de aproximativ 100–150 de metri, elicopterul SMURD solicitat nu poate interveni aerian în acest moment”, a precizat DSU.

DSU menționează că aeronava este pregătită totuși să efectueze misiunea, la momentul la care condițiile meteo vor permite intervenția acesteia.

„Misiunea de salvare este în dinamică, la fața locului fiind prezente echipe Salvamont Brașov și Jandarmeria Brașov”, potrivit DSU.