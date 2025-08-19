„Mai sumbri decât un nor de furtună”. Presa rusă de stat bagatelizează întâlnirile de la Casa Albă dintre Trump, Zelenski și liderii europeni

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski în timpul discuției sale cu liderii europeni, printre care președintele Finlandei, Alexander Stubb, prim-ministrul Regatului Unit, Keir Starmer, premierul Italiei, Giorgia Meloni, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și secretarul general al NATO, Mark Rutte, în biblioteca Casei Albe din Washington, DC, pe 18 august 2025. FOTO: Handout / AFP / Profimedia

Televiziunea rusă de stat și mass-media pro-Kremlin au minimalizat rezultatele întâlnirii de luni dintre președintele american Donald Trump, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderii europeni, susținând, în relatările lor despre evenimentul de la Casa Albă, că Europa și Kievul sunt neputincioase în a influența negocierile dintre SUA și Rusia privind războiul din Ucraina.

Discuțiile de la Casa Albă, organizate rapid după întâlnirea dintre președintele Vladimir Putin și Trump, desfășurată vinerea trecută în Alaska, i-au reunit pe liderii Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Finlandei, UE și NATO pentru a discuta planul lor de a pune capăt războiului.

Dar pentru presa rusă, faptul că Trump a întrerupt discuțiile pentru a-l suna pe președintele rus Vladimir Putin a părut mai demn de remarcat decât întâlnirea în sine, remarcă marți publicația independentă The Moscow Times.

Ce s-a văzut la televiziunile publice

Televiziunea de stat a deschis jurnalele de marți descriind convorbirea dintre Putin și Trump ca fiind productivă, în timp ce întâlnirea dintre Zelenski, liderii europeni și Trump a fost prezentată ca una în care „nu a fost loc aproape deloc pentru zâmbete”.

Postul public de stat Rossia 1 a deschis jurnalul cu declarațiile consilierului Kremlinului, Iuri Ușakov, referitoare la convorbirea dintre Putin și Trump, care, potrivit acestuia, a avut ca scop „începerea pregătirilor” pentru o întâlnire între Putin și Zelenski.

Putin și Trump „și-au exprimat sprijinul pentru continuarea negocierilor directe între delegațiile Rusiei și Ucrainei”, a declarat Ușakov, citat de Rossia 1.

Alt canal public de televiziune, Pervîi Kanal (Channel One – Canal 1), a început și el transmisiunea de dimineață cu reportaje despre convorbirea telefonică dintre Putin și Trump, care a avut loc la doar câteva zile după summitul din Alaska dintre cei doi președinți.

Putin și Trump „au convenit să mențină contacte strânse cu privire la Ucraina și alte probleme urgente”, a declarat Ușakov, citat de prezentator.

Descriind întâlnirea de la Casa Albă dintre Trump, Zelenski și liderii europeni, corespondentul Rossia 1 a afirmat că „deciziile pe care țările occidentale vor trebui să le ia în zilele următoare nu promit nimic bun nici pentru ele, nici pentru Kiev”.

Referindu-se la întâlnirea dezastruoasă din februarie, din Biroul Oval de la Casa Albă, în care vicepreședintele american J.D. Vance l-a criticat pe Zelenski pentru că „nu a spus nici măcar o dată «mulțumesc»”, Pervîi Kanal a afirmat: „Zelenski era atât de speriat să nu-l supere pe Trump, încât i-a mulțumit aproape fără pauză”.

„Măcar nu s-au certat”

Dar, în timp ce reportajele televizate au părut mai informative și mai moderate, publicația pro-Kremlin Moskovsky Komsomolets a titrat: „Măcar nu s-au certat: Ucraina reacționează la rezultatul discuțiilor de la Casa Albă”, într-un articol în care a scris despre întâlnirea dintre Trump și Zelensko.

Tabloidul pro-Kremlin Komsomolskaya Pravda a publicat un articol intitulat „Impasul lui Zelenski: Trump s-a ciocnit dur cu [cancelarul german Friedrich] Merz la Casa Albă pe tema Ucrainei și l-a sunat pe Putin”.

„În fotografia de grup, toți păreau mai sumbri decât un nor de furtună”, scrie în articol.

„Zelenski a afișat ocazional un zâmbet «diplomatic», care a lăsat o impresie destul de tulburătoare”, a adăugat articolul.

„Va trebui să mergem până la Liov”

Între discuțiile cu Putin din Alaska și întâlnirea de luni, Trump a presat Kievul să renunțe la peninsula anexată Crimeea și să abandoneze obiectivul de aderare la NATO, două dintre cerințele-cheie ale Moscovei.

Președintele american mai spus că trebuie să aibă loc discuții privind „posibilele schimburi de teritorii” între Rusia și Ucraina.

Ucraina, al cărei teritoriu este ocupat în proporție de 20% de armata Moscovei, a respins în repetate rânduri orice fel de concesii teritoriale.

Agenția de știri RIA Novosti, de stat, a publicat un editorial cu titlul „Va trebui să mergem până la Liov: În Washington, Europa a obținut ce a vrut”, referindu-se la orașul ucrainean din vestul țării, situat lângă granița cu Polonia.

„Nicio delegație de la Bruxelles și nicio încercare de a inversa procesul nu vor funcționa: actorii serioși [Putin și Trump] au convenit asupra unor chestiuni serioase și vor avansa împreună, pas cu pas, blocând orice încercare a unor terțe părți – nu numai de a le pune pistolul la tâmplă, ci chiar și de a adăuga scaune suplimentare la masă”, a scris editorialistul Kirill Strelnikov.

„Dacă mesajul celor doi președinți nu va fi ascultat, Europa și Kievul vor trebui să renunțe la compromisurile cu adevărat generoase din partea Rusiei”, a continuat el.

„S-ar putea chiar să se întâmple ca, de exemplu, regiunea Liov să dorească cu tărie reunirea cu poporul său frățesc”, a mai afirmat el.