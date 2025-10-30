MAI vrea să cumpere un avion pentru supravegherea frontierei. Achiziția, de peste 26 milioane de euro, esențială după aderarea la Schengen

Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) vrea să cumpere un avion care să fie folosit la supravegherea aeriană a frontierei de stat, dar și pentru misiuni Frontex de monitorizare a granițelor externe UE, în cooperare cu alte state. Achiziția estimată la peste 26,6 milioane de euro, este necesară pentru a respecta cerințele de securitate după aderarea României la spațiul Schengen.

Informațiile apar în caietul de sarcini al unei licitații demarate joi de Inspectoratul General de Aviație în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

„România a fost acceptată în spațiul Schengen în martie 2024 pentru frontierele aeriene și maritime, iar în ianuarie 2025 pentru frontierele terestre. Această integrare impune standarde ridicate de securitate și monitorizare a frontierei, iar dotarea cu aeronave moderne este un factor esențial pentru a respecta cerințele de securitate prin creșterea capacităților operaționale”, subliniază MAI la contextul achiziției acestui avion.

Inspectoratul General de Aviație al MAI spune că are responsabilitatea de a asigura sprijin pentru cercetarea și supravegherea aeriană a teritoriului național, în cooperare cu structuri ale statului.

Supravegherea aeriană a frontierei de stat este esențială pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale, a traficului transfrontalier și a altor activități ilegale, mai ales în contextul presiunilor crescute la granițele externe ale Uniunii Europene.

„Achiziționarea unui avion destinat misiunilor de supraveghere aeriană va permite extinderea capacității operative a Inspectoratului, prin acoperire rapidă și eficientă a unor zone întinse și greu accesibile terestru, oferind sprijin structurilor de frontieră în timp real. De asemenea, avionul va fi folosit și pentru misiuni Frontex de monitorizare a granițelor externe UE, în cooperare cu alte state”, se mai arată în document.

Avionul se va livra în maxim 2 ani

Contractul are o valoare estimată la peste 26,6 milioane de euro și va fi finanțat din fonduri IMFV (Instrumentul european pentru managementul frontierelor și politica de vize) și de la bugetul de stat al României.

Avionul se va livra în maxim 2 ani de la semnarea contractului, conform prevederilor din caietul de sarcini.

Din 1 ianuarie 2025, România alături de Bulgaria a aderat la spațiul Schengen cu transportul terestru, după aderarea în martie 2024 a transportului maritim și aerian. Astfel, de la 1 ianuarie 2025, românii pot călători cu mașina peste hotare fără să mai piardă ore întregi la vamă, pentru controale. Vor exista însă controale aleatorii, „prin sondaj”, în baza unor analize de risc.

Principalul beneficiu al aderării la zona Shengen îl reprezintă circulația liberă, timpii de așteptare la frontieră fiind complet eliminați. Datele europene arată că până la 3,5 milioane de persoane traversează zilnic o frontieră internă a UE. În practică, libera circulație poate implica drepturi diferite pentru diferite categorii de persoane, de la turiști la familii.