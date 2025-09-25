Maia Sandu, după extrădarea lui Vladimir Plahotniuc: „Dacă nu renunți când e greu și continui să lupți, până și infractorii care păreau invincibili ajung în fața justiției”

Maia Sandu, după ce a votat în turul al doilea al alegerilor prezidențiale Foto: Vadim Ghirda / AP / Profimedia

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat la extrădarea oligarhului Vladimir Plahotniuc, ajuns în Republica Moldova joi dimineață, escortat de poliție, după ce a fost arestat în Grecia. Plahotniuc este principalul suspect în „jaful secolului”, furtul unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovean în 2014, sumă care echivala atunci cu 12% din PIB-ul Moldovei.

„Dacă nu renunți când e greu și continui să lupți – întreaga societate continuă să lupte – până și infractorii care păreau invincibili ajung în fața justiției”, a scris Maia Sandu pe Facebook.

În postare, ea a atașat o imagine care combină un îndemn la protest din 2017 împotriva regimului Plahotniuc-Dodon, cu imagini ale lui Plahotniuc escortat de mascați după extrădarea sa din Grecia.

Plahotniuc, considerat principalul suspect în „jaful secolului” – furtul unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovean în 2014 –, a fost reținut pe aeroportul din Atena și extrădat la Chișinău. Era căutat de mai bine de șase ani de autoritățile de la Chișinău.

Oligarhul a fost reținut în Grecia, în timp ce încerca să plece spre Dubai, Emiratele Arabe Unite. Solicitarea de extrădare înaintată de autoritățile de la Chișinău a fost bazată pe acuzații de escrocherie și spălare de bani cu circumstanțe agravante, precum și pe constituirea și conducerea unei organizații criminale.

„Extrădarea domnului Vladimir Plahotniuc este una foarte importantă pentru R. Moldova. Acesta urmează a fi deferit justiției, inclusiv pe cauzele penale aflate la faza de urmărire penală, dar și să fie prezentat în ședința de judecată la examinarea cauzei aflate la Judecătoria Buiucani”, a declarat procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan pentru Moldova 1.

Avocatului lui Vladimir Plahotniuc, care a aterizat și el la Chișinău acum câteva ore, a declarat că „Inspectoratul General al Poliției, la ordinul puterii politice de la Chișinău, a transformat procesul de extrădare a lui Vlad Plahotniuc într-un spectacol politic de prost gust, regizat și pus în scenă fix în preajma alegerilor parlamentare din 28 septembrie”, scrie Ziarul de Gardă.

Acesta a reiterat că Plahotniuc „a decis să vină singur în Republica Moldova și nu a avut absolut nicio intenție să se eschiveze sau să fugă de justiția de la Chișinău”.