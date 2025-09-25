ULTIMA ORĂ. După șase ani, oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc a ajuns la Chișinău înconjurat de mascați – FOTO / Fostul lider politic a fost extrădat de Grecia

Omul de afaceri a fost extrădat după ce a fost arestat de autoritățile elene, el fiind principalul suspect în „jaful secolului”, furtul unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovean în 2014, sumă care echivala atunci cu 12% din PIB-ul Moldovei, scriu Agora.md și Reuters.

09:46

Vladimir Plahotniuc a fost escortat din avion într-o dubă a poliției care a plecat spre penitenciar.

09:36

Avionul în care se află Vladimir Plahotniuc a aterizat pe Aeroportul Internațional Chișinău, potrivit Ziarul de Gardă.

La Penitenciarul nr.13, unde urmează să fie adus Plahotniuc au fost deja dislocate mai multe mașini de poliție.

Plahotniuc, înconjurat de mascați

Vladimir Plahotniuc va fi extrădat în Republica Moldova joi dimineață. Jurnaliștii moldoveni de la publicația Agora.md l-au fotografiat pe oligarh în avionul care a plecat deja din Atena și este programat să ajungă la Chilșinău în jurul orei 9.30.

Plahotniuc a fost așezat pe ultimul rând al aeronavei, fiind înconjurat de mascați și oameni ai legii îmbrăcați în civil. La bord sunt și reprezentanții Interpol. În același avion a urcat avocatul său, Lucian Rogac, scrie Agora.

Oligarhul Vladimir Plahotniuc, căutat de mai bine de șase ani de autoritățile de la Chișinău, a fost reținut în Grecia, în timp ce încerca să plece spre Dubai, Emiratele Arabe Unite. Plahotniuc, care călătorea cu o identitate falsă, era însoțit de fostul său coleg de partid, Constantin Țuțu, cel care, potrivit autorităților elene, avea rolul de a-l proteja pe oligarh. Cei doi locuiau într-o vilă de lux închiriată, situată într-o zonă exclusivistă de pe malul Mării Egee, în sudul Atenei.

O instanță greacă s-a pronunțat în favoarea extrădării în cazul cunoscut în Moldova drept „furtul secolului” în luna august, dar ministrul justiției a suspendat temporar procedura, iritând guvernul pro-european de la Chișinău.

Plahotniuc a negat orice faptă ilegală, afirmând că acuzațiile împotriva lui se bazează pe „calomnie și ură politică”.

Dosarele lui Plahotniuc

Plahotniuc este principalul suspect în legătură cu dispariția în 2014 unui miliard de dolari, sumă care echivala atunci cu 12% din PIB-ul Moldovei.

Înainte de a fugi din Moldova în 2019, el era liderul Partidului Democrat, parte a coaliției de guvernare în perioada 2016-2019, și a ocupat funcția de vicepreședinte al parlamentului.

În timpul mandatului său, el a exercitat o mare influență asupra instituțiilor.

În 2023, UE a impus sancțiuni împotriva lui Plahotniuc și a altor șase persoane pentru acțiuni care, potrivit UE, au destabilizat și subminat integritatea teritorială a Moldovei și a Ucrainei.

Potrivit poliției elene, Plahotniuc, în vârstă de 59 de ani, a locuit în 22 de țări din 2023. Acesta a fost arestat la aeroportul din Atena după ce s-a îmbarcat într-un avion cu destinația Dubai, în urma unei notificări Interpol care preciza că deținea 16 pașapoarte, inclusiv din România, Mexic și Rusia.

Rusia, care susține că dorește extrădarea lui Plahotniuc pentru a fi judecat pentru acuzații legate de droguri, neagă că ar fi intervenit în afacerile Moldovei.

În România, autoritățile au deschis o anchetă împotriva lui Plahotniuc, sub suspiciunea că mai multe documente românești deținute de acesta sunt falsificate.