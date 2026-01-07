Măicuțele – vedete pe TikTok. Cum au ajuns 22 de măicuțe să ajungă la milioane de vizualizări pe rețelele de socializare

Ani de zile, viețile măicuțelor care locuiesc într-un cămin de bătrâni din Abruzzo, Italia, au urmat același ritm zilnic: se trezeau devreme, se rugau, mergeau la capelă, luau prânzul și, poate, își petreceau după-amiaza citind. Rutina lor, însă, s-a schimbat când cea mai în vârstă dintre ele – 98 de ani – a vrut să posteze pe internet, scrie The Guardian.

Măicuța Maria Chiara, în vârstă de 98 de ani, este cea care a insistat ca cele 22 de maici să posteze pe rețelele de socializare.

„Nu le puteam ține ascunse de lume”

„Sora Maria Chiara începuse să se simtă foarte abătută. Spunea: «Aici nu facem nimic și simt că viața mea nu mai are sens». Mie îmi era milă de ele. Sunt femei care au muncit din greu toată viața și care au atâta bunătate și lumină în suflete, încât nu le puteam ține pur și simplu ascunse de lume”, povestește măicuța Nayiby Jimenez, care lucrează în căminul de bătrâni

Cele 22 de femei au început să posteze videoclipuri despre viața lor de zi cu zi, oferind și îndrumare spirituală.

Au pornit simplu: primul videoclip, postat în iulie pe contul de Facebook al lui Nayiby, o prezenta pe sora Maria Chiara, de 98 de ani, împărtășind o mică pilă despre ascultare și încredere. Clipul a avut imediat succes și a atras peste 7.000 de urmăritori.

Măicuțele au trecut, apoi, și pe Instagram. Vizualizările lor au ajuns la milioane, iar acum au în jur de 145.000 de urmăritori pe Facebook, Instagram și Threads.

Ce fel de videoclipuri fac

Într-unul dintre cele mai populare videoclipuri, măicuțele aruncă, pe rând, pe fereastră o cutie de carton. Fiecare cutie este etichetată cu o emoție sau un defect negativ, precum „stres”, „anxietate”, „egoism” sau „indiferență”. Clipul se încheie cu sora Maria Chiara spunând: „Trebuie să aruncăm tot ce ne întristează, pentru că Domnul ne vrea fericiți”.

Într-un alt videoclip, câteva dintre măicuțe participă la o sesiune de exerciții fizice de dimineață. Când încheie, ele spun: „Noi plecăm să ne rugăm”, mesajul fiind că trebuie să avem grijă atât de trup, cât și de suflet, pentru ca noi „să putem înflori pe deplin”.

Cel mai des, în videoclipuri, apare măicuța Maria Chiara, despre care celelalte femei spun că „a fost mereu o vorbăreață”. Ele lucrează împreună la scenariile fiecărui clip și le postează mereu la ora 5 dimineața, pentru că „primul lucru pe care oamenii îl fac dimineața este să-și verifice telefonul”, spune Nayiby. Totuși, ea recunoaște că, uneori, îi mai cere ajutor lui ChatGPT pentru a dezvolta ideile.