Majorare a prețului gazelor cu 10%, în urma intrării în revizie a unor zăcăminte Romgaz și Petrom

Prețul gazelor pe piața pentru ziua următoare operată de Bursa Română de Mărfuri s-a majorat cu 10% în primele 2 zile ale acestei săptămâni, în principal ca urmare a reducerii producției interne cu 2%, rezultat al intrării în revizie a unor zăcăminte operate de cei doi mari producători autohtoni, OMV Petrom și Romgaz, au declarat surse din piață pentru Profit.ro.

Prețul mediu spot al gazelor a urcat luni de la 151,8 lei/MWh la 164,8 lei/MWh, pentru ca marți să ajungă la 167,2 lei/MWh. În acest timp, cotațiile internaționale au rămas relativ constante, însă producția internă s-a diminuat de la o medie de peste 250 milioane mc pe zi înregistrată săptămâna trecută la una de 245 milioane mc pe zi în primele 3 zile ale acestei săptămâni.

Citește mai multe pe Profit.ro