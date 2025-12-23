Majorarea salariului minim brut la 4.325 lei de la 1 iulie 2026, cu 200 lei scutiți de taxe: Cât vor primi angajații „în mână” și ce cost total vor suporta firmele

De la 1 iulie 2026, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va crește de la 4.050 de lei, cât este în prezent, la 4.325 de lei pe lună, potrivit unui proiect de HG. Tot de la această dată, se va reduce suma netaxabilă din salariul minim de la 300 de lei la 200 de lei, prevede proiectul de OUG trenuleț lansat luni seară de Ministerul Finanțelor.

Citiți mai departe și comentați pe StartupCafe.ro.

Sursă foto: Dreamstime.com