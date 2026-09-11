Majorări de salarii și noi angajări au fost aprobate de Guvern pentru 22 de companii din subordinea administrației locale

Guvernul a aprobat, vineri, un memorandum prin care permite creșterea cheltuielilor salariale și noi angajări, atât de posturi vacante, cât și înființarea de noi posturi, pentru 22 de companii aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea autorităților administrației publice locale din 18 județe.

„Actul normativ era necesar întrucât operatorii economici vizați desfășoară activități esențiale în domenii precum servicii comunitare de utilități publice, transport public local, alimentare cu apă, canalizare, salubrizare, administrarea domeniului public, energie termică, administrarea parcurilor publice, servicii edilitar-gospodăreşti şi alte activități de interes public local”, se spune într-un comunicat al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Ministerul susține că personalul este necesar pentru asigurarea prestării serviciilor publice care cad în sarcina acestor operatori economici.

Cuantumul cheltuielilor suplimentare este de 22.942.218 lei, din care 5.062.675 de lei reprezintă majorări salariale pentru 16 operatori, 4.390.593 de lei sunt cheltuieli aferente celor 103 posturi vacante (în cazul a 13 operatori), iar 13.488.948 de lei reprezintă cheltuieli aferente pentru 380 de posturi nou-înființate.

Memorandumul aprobat de Guvern prevede și un set de condiții pentru companiile care au primit acceptul să crească salariile sau să facă angajări. Pentru creșterea salariilor condițiile sunt permise pentru companiile care:

a) nu au înregistrat pierderi şi plăţi restante la data de 31 decembrie 2025 şi nu prevăd în anul 2026 pierderi şi plăţi restante;

b) care au înregistrat pierderi şi/sau plăţi restante la data de 31 decembrie 2025 şi prevăd reducerea pierderilor realizate la data de 31 decembrie 2025 cu cel puţin dublul sumelor programate pentru majorarea cheltuielilor de natură salarială, precum şi reducerea plăţilor restante cu cel puţin 20% faţă de nivelul realizat la data de 31 decembrie 2025, după caz;

c) care au beneficiat de subvenţii/transferuri în anul 2025 pentru activitatea operaţională de la bugetul de stat/local, după caz, cu condiţia ca sumele reprezentând creşteri salariale conform lit.

a) şi b) să fie suportate din venituri proprii.

Companiile care sunt beneficiare ale memorandmului sunt: Apa Service Giurgiu, Goscom SA Miercurea-Ciuc, Publitrans 2000 Pitești, Transport Urban Reșița, Regia Autonomă ”Administrația Zonei Libere Brăila”, Modern Calor SA Botoșani, Societatea Salubritate Urziceni, Cluj Innovation Park, Societatea APA C.T.T.A. SA Alba, Societatea Business Park Bistrița Sud, Agenția de Achiziții Publice Timișoara, Aromapa Serv Ucea, S.C. Apă-Canal Păulești, S.C. Citadin Zalău, S.C. Piețe și Târguri Craiova, Salubritate 2000 S.A. Pitești, Administrația Zonei Libere Curtici-Arad, Aquaserv Maros din Harghita, Compania de Apă Târgoviște, SC Transport Public SA Bacău, Harviz Miercurea-Ciuc, S.C. Salubrizarea și Servicii Publice Focșani.