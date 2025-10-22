Majoritatea americanilor spun că lucrurile merg într-o direcție greșită în SUA și că Trump este „mai degrabă un dictator periculos”

Majoritatea americanilor sunt pesimiști cu privire la direcția țării și dezaprobă activitatea guvernului federal și a președintelui Donald Trump, arată un barometru dat publicității cu aproximativ un an înainte de alegerile intermediare din SUA.

Șase din zece americani (62%) consideră că lucrurile merg în direcția greșită în SUA, de această părere fiind majoritatea democraților (92%) și independenților (71%), dar doar 24% dintre republicani, arată un sondaj anual privind valorile americane, realizat de Institutul de Cercetare a Religiei Publice (PRRI) în colaborare cu Brookings Institution.

În 2024, 94% dintre republicani, 70% dintre independenți și 41% dintre democrați spuneau același lucru.

Majoritatea americanilor spun de asemenea că economia (65%) și modul în care funcționează guvernul federal (65%) sau felul în care acesta îi tratează pe imigranții fără documente (57%) se îndreaptă într-o direcție greșită.

Majoritatea americanilor (60%) spun, de asemenea, că modul în care SUA tratează alte țări se îndreaptă într-o direcție greșită.

Republicanii evaluează aceste domenii mult mai favorabil decât democrații și independenții.

Analiza nemulțumirii americanilor confirmă alte sondaje similare

Rezultatele sunt similare cu cele ale altor sondaje importante: un sondaj AP-NORC publicat săptămâna aceasta a arătat că 69% dintre americani consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită, iar 30% consideră că se îndreaptă într-o direcție corectă.

Un sondaj Gallup realizat luna trecută a arătat că 67% dintre americani sunt nemulțumiți de modul în care evoluează lucrurile în SUA, iar 29% sunt mulțumiți.

Sondajul, observă site-ul Axios, oferă o imagine a stării de nemulțumire în SUA cu aproximativ un an înainte de alegerile intermediare din 2026.

Sondajul anual realizat de PRRI este relevant deoarece analizează în amănunt valorile și starea de spirit a americanilor, pe un eșantion vast care acoperă toate rasele și religiile.

Majoritatea americanilor dezaprobă activitatea lui Trump

Sondajul PRRI mai arată că majoritatea americanilor dezaprobă activitatea lui Donald Trump în calitate de președinte (56%).

Majoritatea republicanilor o aprobă totuși (86%), comparativ cu 32% dintre independenți și doar 8% dintre democrați.

Aproximativ patru din zece americani aprobă activitatea lui Trump în ceea ce privește gestionarea frontierei (44%), imigrația (43%), economia (39%) și politica externă (39%).

Majoritatea republicanilor aprobă (aproximativ opt din zece) modul în care gestionează aceste probleme, comparativ cu un număr mult mai mic de independenți (aproximativ o treime) și democrați (aproximativ unul din zece).

Aproximativ jumătate dintre americanii albi (48%) au o părere favorabilă despre președinte, comparativ cu doar 16% dintre americanii de culoare și trei din zece americani hispanici și AAPI.

Popularitatea lui Trump în rândul americanilor hispanici a scăzut de la 39% în 2024 la 30%.

Mai degrabă un „dictator periculos”

Analiza mai arată că mai mulți americani consideră că Trump este mai degrabă un „dictator periculos” decât un „lider puternic”, deși opiniile diferă puternic în funcție de apartenența politică și religie.

Concret, majoritatea americanilor sunt de acord că „președintele Trump este un dictator periculos a cărui putere ar trebui limitată înainte de a distruge democrația americană” (56%), în creștere față de 52% în martie 2025, comparativ cu 41% care spun că „Trump este un lider puternic căruia ar trebui să i se acorde puterea de care are nevoie pentru a restabili măreția Americii”.

Majoritatea democraților (91%) și a independenților (65%) sunt de acord cu prima afirmație, în timp ce majoritatea republicanilor sunt de acord cu a doua afirmație (82%).

Șapte din zece evanghelici albi (73%) sunt de acord că Trump este un lider puternic, la fel ca 54% dintre protestanții albi tradiționali și 55% dintre catolicii albi.

În schimb, majoritatea celorlalte grupuri religioase îl consideră pe Trump mai degrabă un dictator periculos, inclusiv 53% dintre protestanții hispanici.

„Un atac asupra echilibrului constituțional”

Sondajul mai arată că majoritatea americanilor sunt de acord cu afirmația „Ceea ce face președintele Trump guvernului federal este un atac asupra echilibrului constituțional și asupra statului de drept” (54%), comparativ cu 43% care sunt de acord cu afirmația „Ceea ce face președintele Trump guvernului federal este o corectare mult așteptată a politicilor dezastruoase promovate de elite în detrimentul americanilor obișnuiți”.

Majoritatea democraților (87%) și a independenților (62%) sunt de acord cu prima afirmație, în timp ce majoritatea republicanilor sunt de acord cu a doua afirmație (82%).

Majoritatea adepților naționalismului creștin (77%) și a simpatizanților (69%) consideră schimbările lui Trump ca fiind o „corectare mult așteptată”, comparativ cu un număr mult mai mic de sceptici ai naționalismului creștin (45%) și de respingători (12%).

Politicile guvernului „au mers prea departe”

Majoritatea respondenților consideră că reducerile fondurilor federale alocate programelor de sănătate (60%) și universităților și instituțiilor de cercetare (55%), aplicarea de noi taxe vamale pentru produsele importate (54%) și creșterea fondurilor alocate ICE pentru a accelera eforturile de arestare, detenție și deportare a imigranților fără documente (52%) au mers prea departe, deși diferențele dintre partide sunt marcante.

Predictibil, democrații sunt mult mai înclinați să considere că aceste schimbări au mers prea departe.

Majoritatea independenților sunt, de asemenea, de acord că aceste schimbări au mers prea departe, aproximativ două treimi dintre ei afirmând că reducerile fondurilor federale pentru sănătate, cercetare și învățământ superior au mers prea departe.

Majoritatea americanilor, indiferent de apartenența politică, consideră că creșterea costurilor locuințelor și a cheltuielilor zilnice este o roblemă critică, deși democrații și independenții sunt cu aproximativ 10 puncte procentuale mai înclinați să spună acest lucru decât republicanii.

Nemulțumire față de ambele partide

Aproximativ patru din zece americani (39%) au o părere favorabilă despre Partidul Republican, în timp ce 35% au o părere favorabilă despre Partidul Democrat, deși partizanii au în mare parte o părere favorabilă despre propriile partide.

Doar trei din zece independenți au o părere favorabilă despre oricare dintre cele două partide.

Majoritatea americanilor care au o părere nefavorabilă despre Partidul Republican și Partidul Democrat spun că acest lucru vine din cauza faptului că acestea nu reprezintă interesele și valorile oamenilor ca ei (69%, respectiv 65%).

Mai mult de jumătate (56%) dintre americanii care au o părere nefavorabilă despre Partidul Republican spun că acest lucru se datorează faptului că partidul este prea ascultător în fața lui Trump și că este extremist și prea de dreapta (55%).

Aproximativ jumătate (52%) dintre americanii care au o părere nefavorabilă despre Partidul Democrat spun că acesta este extremist și prea de stânga.

Patru din zece republicani care au o părere nefavorabilă despre partidul lor spun că acest lucru se datorează faptului că Partidul Republican este prea ascultător în fața lui Trump.

Mai mult de șase din zece democrați care au o părere nefavorabilă despre propriul partid spun că acest lucru este cauzat de faptul că partidul lor nu luptă suficient de tare împotriva președintelui Trump.