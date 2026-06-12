Makaveli a recunoscut că a făcut evaziune fiscală. Influencerul, supravegheat cu brățară electronică

Alexandru Zidaru, alias Makaveli, iese de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti, 12 iunie 2026. Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București au decis vineri să nu ceară în instanță arestarea preventivă a influencerului Alexandru Zidaru, cunoscut ca Makaveli, acuzat de evaziune fiscală.

El a fost plasat sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, trebuie să poartă brățară electronică și nu are voie să părăsească țara, conform Agerpres și News.ro.

Makaveli a fost vineri dimineaţă la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pentru a fi audiat în dosarul de evaziune fiscală.

Influencerul a declarat, la ieșirea de la Parchet, că este vorba despre vechiul dosar din 2024. Zidaru a precizat că este vorba despre neplata impozitului pe cadourile primite pe TikTok.

Întrebat de jurnaliști dacă a transferat banii către alte persoane, Makaveli a negat.

„Nu-i adevărat, nu sunt trei persoane, nici nu sunt inculpați. Sunt singurul inculpat, nu am pe cine să dau în primire, sunt singurul, pot doar să mă dau pe mine și îmi asum fapta. Nu am plătit taxele pe cadourile pe care le-am primit la vremea respectivă”, a spus influencerul.

El a precizat că își va plăti taxele pe care le datorează statului „într-o lună-două”.

Makaveli, reținut pentru 24 de ore

El a fost reţinut joi seară, după ce s-a aflat mai bine de şase ore în faţa anchetatorilor. Potrivit procurorilor, Makaveli și-a recunoscut fapta de care este acuzat.

Anchetatorii au stabilit că prejudiciul adus statului prin nedeclararea veniturilor obţinute din crearea de conţinut este de circa 531.000 lei, aproximativ jumătate reprezintă obligaţia fiscală principală, iar restul dobânzi şi penalităţi de nedeclarare.

Makaveli a precizat că și-a plătit parțial obligațiile fiscale.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul trebuie să se prezinte la organul de urmărire penală ori de câte ori este chemat, să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura despre schimbarea locuinţei, să se prezinte la poliţie conform programului de supraveghere întocmit de poliţie sau ori de câte ori este chemat, să nu depăşească teritoriul României decât cu încuviinţarea prealabilă a acestui demers, să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere, să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu suspecţii din cauză şi să comunice lunar informaţii relevante despre mijloacele sale de existenţă.

În acest dosar sunt vizate patru persoane, Makaveli și trei cunoscuți ai acestuia, pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată și complicitate la evaziune fiscală.

Activitatea infracțională ar fi constat în faptul că persoanele în cauză ar fi ascuns în mod repetat și nu ar fi declarat veniturile generate din activitatea de creator de conținut pe platforme de socializare, în total 3.3 milioane de lei.

Cine este influencerul Makaveli

Makaveli a fost consilier al Dianei Şoşoacă şi a candidat la ultimele alegeri locale pentru Primăria Capitalei, retrăgându-se în favoarea Ancăi Alexandrescu.

Makaveli este unul dintre influencerii plătiți de Bogdan Peșchir, care apar în documentul SRI desecretizat după ședința CSAT privind alegerile anulate din 2024. El a apărut ca făcând parte din rețeaua de personaje cu notorietate ridicată pe TikTok care l-au promovat pe candidatul Călin Georgescu.

În 16 decembrie, chemat la audieri la IGPR în dosarul finanțării ilegale pe TikTok a lui Călin Georgescu, influencerul Makaveli a folosit cuvinte obscene la adresa soției jurnalistului Antena 3 CNN Mihai Gâdea.

Câteva zile mai târziu, în 20 decembrie, prezent cu Diana Șoșoacă la Parlament, cei doi au făcut scandal pe holurile instituției. Makaveli și Șoșoacă au țipat la o jurnalistă de la Antena 3 CNN: „Unde e Gâdea?”, „De ce nu mai luați, doamnă, interviuri?”, în timp ce alți parlamentari ai S.O.S. România o anunțau pe Șoșoacă că a întrerupt transmisiunea în direct a televiziunii.

Între timp, relația între cei doi s-a răcit. Makaveli a devenit ulterior apropiat al senatorului Ninel Peia, membru al Grupului parlamentar PACE – Întâi Romania, care a fost ales pe lista SOS România.

Parlamentarul, care apare frecvent la Realitatea Plus, a fost acuzat de Makaveli că a luat bani de la patronul televiziunii, Maricel Păcuraru, pentru a-l determina să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei, în favoarea Ancăi Alexandrescu, conform Cotidianul.

Realitatea Plus nu a comentat pentru publicația citată, în timp ce Peia a spus că este „o poveste de ficțiune, demnă de cele mai joase scenarii” și „o manevră disperată a celor din umbră care vor să dezbine mișcarea suveranistă”.