„Mamă, de ce ai umplut netul de poze și clipuri cu mine?”. Prima generație crescută online începe să-și ia la rost părinții

Suntem generația de părinți care se laudă cu propriii copii publicându-le online reușitele, încercările, ambițiile. O fotografie de la serbare, un video cu cel mic în scutec făcând primii pași, o criză „amuzantă” la raftul de jucării în mall sau un episod cu multe lacrimi de când i-a căzut primul dinte.

Amintirile din copilărie (chiar și cele stânjenitoare) sunt acum publice. Și nu rămân fără consecințe. Copilul crește, dă un search pe Google și – de data asta – are un cuvânt de spus. O generație întreagă de copii născuți și crescuți în epoca social media a ajuns la maturitatea digitală. Ei spun acum „ajunge!”. Își cer dreptul la viață privată și, atunci când părinții nu le respectă intimitatea, îi dau în judecată.

Unii dintre copiii născuți imediat după apariția rețelelor sociale sunt adulți în toată firea astăzi. Alții ajung la vârsta majoratului –și cel din buletin, și cel digital. Au tot tot dreptul să conteste identitatea digitală pe care familiile lor le-a creat-o. Indiferent dacă părinții au vrut doar să se laude pe internet cu copiii lor sau dacă și-au propus să monetizeze drăgălășenia lor, publicând clipuri virale pe TikTok, din ce în ce mai mulți tineri își iau în serios identitatea digitală și imaginea publică. Și întreabă pe un ton aspru: „Mamă, la ce te-ai gândit când ai umplut netul de poze și clipuri cu mine?!”

„Nu aveau pic de rușine și nicio limită”

În 2016, un caz din Austria a făcut înconjurul presei internaționale: o tânără de 18 ani și-a dat părinții în judecată după ce aceștia publicaseră online, ani de-a rândul, fotografii fără acordul ei. În timpul procesului s-a dovedit că aceștia postaseră aproximativ 500 de imagini – inclusiv momente intime din copilărie, pe care ea nu le-ar fi vrut niciodată publice.

„Nu aveau pic de rușine și nici vreo limită. Nu le păsa dacă era o fotografie cu mine în timp ce eram la toaletă sau dacă eram dezbrăcată, la mine în pătuț. Fiecare etapă a vieții mele a fost fotografiată și apoi făcută publică”, a declarat tânăra presei la acea vreme.

Chiar dacă sunt voci că acest caz a fost unul mai degrabă „inflamat” de titlurile ziarelor și nici nu a produs un precedent juridic clar, acesta este unul dintre momentele în care se poate spune că tinerii au început să-și dorească o schimbare de paradigmă. Pentru prima dată, cineva spunea public că acele imagini nu sunt „amintiri”, ci o încălcare a vieții private și a dreptului la propria imagine.

Citește continuarea articolului AICI.