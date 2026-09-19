Mamă româncă despre școala din Japonia: „Încă din clasa I copiii merg singuri la școală. Curățenia în școală o fac tot ei, ajutați de învățătoare”

Sistemul de educație japonez este unul dintre cele mai performante din lume, dar eforturile elevilor sunt pe măsura rezultatelor. Programul lor este foarte încărcat, regulile sunt multe și stricte, iar cheltuielile părinților nu sunt de neglijat. O mamă româncă ne-a povestit experiența cu școala din Japonia a celor doi băieți ai săi.

Românca Bianca Miyamoto este căsătorită în Japonia încă din anul 2000 și are doi băieți, gemeni, în vârstă de aproape 14 ani. „Mai mult de jumătate din viață mi-am petrecut-o aici. Locuim în orașul Hamamatsu din regiunea Shizuoka, destul de aproape de muntele Fuji. Suntem undeva la jumătatea distanței dintre Tokyo și Osaka. Baieții i-am născut aici, pe 7.7.2007”, ne-a povestit Bianca.

Experiența cu grădinița a fost una specială, la fel cum sunt Naoki și Ryuji, născuți prematur și diagnosticați cu tulburare de spectru autist (TSA). Mai departe, au mers împreună la aceeași școală publică, dar numai unul dintre băieți învață într-o clasă specială. Școlile publice din Japonia au astfel de clase printre cele obișnuite.

În pandemie, școlile din Japonia au fost închise doar 3 săptămâni. Naoki și Ryuji au mers la școală normal, dar masca a fost obligatorie Foto: arhiva personală Bianca Miyamoto

„Noi am ales școala cea mai apropiată de casă. Nu e așa o nebunie cu școlile renumite, cum se întâmplă în România. În general, se alege școala de care aparții. La liceu vorbim despre performanță, acolo este altceva”, ne-a spus Bianca.

Școala din Japonia este structurată diferit

Înainte de a ne povesti experiența cu școala niponă, Bianca ne-a explicat cum este structurat sistemul de educație din această țară. Școala primară se întinde pe o perioadă de 6 ani, cea gimnazială durează 3 ani, iar liceul, încă 3 ani. Învățământul este obligatoriu până la liceu – 9 clase. Naoki și Ryuji sunt în anul II de gimnaziu, echivalentul clasei a VIII-a la noi.

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