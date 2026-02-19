Mamoudou Karamoko, avertisment pentru colegi înainte de Rapid – Dinamo: „Au doi-trei jucători foarte periculoși, trebuie să fim atenți”

Mamoudou Karamoko, atacantul echipei Dinamo București, a prefațat derby-ul cu Rapid din etapa a 28-a a SuperLigii.

Partida va avea loc sâmbătă, de la ora 20:30, pe terenul giuleștenilor. Înaintea meciului, gazdele ocupă locul 3, cu 49 de puncte, în timp ce „câinii” lui Zeljko Kopic ocupă locul 2, cu 52 de puncte.

„Va fi un meci dificil contra unei echipe puternice. Pentru Craiova va fi mai ușor contra Sloboziei, dar rămâne de văzut. Vom juca pe Arena Națională, unde ne vom simți ca acasă.

Chiar dacă nu are o perioadă bună, Rapid are o echipă bună, de calitate. Sunt foarte periculoși. Dacă ar fi să numesc doi-trei jucători foarte periculoși, aș zice Dobre, Petrila și Christensen. Trebuie să fim atenți.

E din ce în ce mai bine la Dinamo. Acum putem spune cu adevărat că vrem titlul pentru că suntem calificați matematic în play-off. Vrem titlul și e normal să vorbim despre asta în vestiar”, a declarat Karamoko, potrivit sport.ro.

În acest sezon, fotbalistul francez a înscris șase goluri și a livrat o pasă decisivă în 22 de partide disputate în tricoul lui Dinamo.