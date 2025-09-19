Manager de spital și fost consilier în Ministerul Sănătății, reținut de DNA pentru mită

Singh Bhupinder, managerul Spitalului Municipal de Urgență din Caransebeș, a fost reținut vineri de procurorii Direcției Naționale Anticorupție pentru 24 de ore. Managerul este acuzat că a primit 250.000 de lei de la administratorul unei societăți comerciale pentru a atribui preferențial firmei respective, prin achiziție directă, un contract pentru lucrări de reparații la clădirea spitalului.

Singh Bhupinder, care este de naționalitate indiană, dar are și cetățenie română, e de profesie chirurg plastician.

În anul 2023, el a fost, pentru o scurtă perioadă, consilierul onorific al lui Alexandru Rogobete în Ministerul Sănătății, pe vremea când acesta era secretar de stat.

„La data de 04 mai 2025, suspectul Singh Bhupinder, în calitate de manager al Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș, ar fi acceptat promisiunea, direct și pentru sine, de la suspectul D.I., administrator al unei societăți comerciale, de a primi suma de 250.000 de lei, în legătură cu îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu, și anume atribuirea preferențială, prin achiziție directă, a unui contract de achiziție publică cu societatea menționată anterior constând în lucrări de reparații la etajul șase al Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș, în valoare de 900.400 lei, fără TVA”, se arată în comunicatul DNA.

În urma perchezițiilor efectuate în acest caz, anchetatorii au găsit la domiciliul lui Singh Bhupinder sume de bani care au fost ridicate: 28.890 euro, 96.200 lei, 2.541 dolari, 340 lire, 500 franci și 5.000 forinți.

La rândul său, administratorul societății comerciale este și el urmărit penal de procurori, pentru dare de mită.

Publicația locală Opinia Timișoarei scrie că, în acest dosar, mai sunt cercetați un consilier județean din Caraș-Severin – Ionel Dragomir – și un om de afaceri din Caransebeș.