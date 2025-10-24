Manager Zalando, despre platformele de comerț online Shein, Temu și Trendyol: „Ne concentrăm pe diferența de calitate, care nu poate fi oferită de ceilalți jucători”

Platforma germană de comerț online Zalando, prezentă și în România, „vede competitorii” de pe piața locală, ca Shein, Temu și Trendyol, dar consideră că strategia de business diferită oferă valoare în fața acestora, a declarat managerul general din Europa Centrală și de Est, miercuri, la o conferință de presă, la care a participat și StartupCafe.ro.

Citește mai departe pe StartupCafe…