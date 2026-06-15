Mănăstirea Lavra Pecerska, simbol al Ucrainei, în flăcări după un atac cu rachete balistice asupra Kievului

Ucraina a fost noaptea trecută ținta unui atac masiv cu rachete balistice și drone din partea Rusiei, cu o serie de explozii răsunând în capitala Kiev. Raidurile aeriene au provocat moartea a cel puțin cinci oameni în întreaga țară, în timp ce mănăstirea Lavra Pecerska, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, a fost cuprinsă de flăcări, relatează The Guardian și Kyiv Independent.

Rachete balistice asupra Kievului au lovit Catedrala Adormirea Maicii Domnului din complexul Mănăstirii Pecerska, unul dintre cele mai importante situri religioase și culturale din Ucraina.

Imaginile publicate pe rețelele de socializare de la Mănăstirea Pecerska, au arătat flăcări uriașe care se înălțau spre cupolele acesteia.

By striking the Kyiv Pechersk Lavra, one of the greatest holy sites of Christianity, Putin has forever put his name on the list of history’s worst barbarians.



He should be damned for centuries. And he will lose this war.



From the Horde in the 13th century to the Nazis and… pic.twitter.com/yatMafK68E — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) June 15, 2026

„Acoperișul unuia dintre cele mai sfinte locuri din lumea creștină – Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Mănăstirea Pecerska din Kiev – arde”, a scris pe X Mitropolitul Epifanie, conducătorul Bisericii Ortodoxe a Ucrainei.

Yulia Svyrydenko, prim-ministrul, a postat o fotografie a clădirii mănăstirii în flăcări.

„Un atac brutal asupra poporului nostru și a patrimoniului nostru. Aceasta este adevărata față a valorilor ortodoxe ale Rusiei”, a scris Svyrydenko, pe rețelele de socializare.

Right now, as Russians continue to strike #Kyiv with over a dozen of ballistic missiles, the Dormition Cathedral of Kyiv‑Pechersk Lavra — a UNESCO World Heritage site and priceless cultural landmark — has been struck and is burning.

A brutal assault on our people and our… pic.twitter.com/JfG2IjUWOD — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) June 14, 2026

Catedrala a fost construită inițial în secolul al XI-lea ca parte a complexului mănăstiresc. Amploarea totală a pagubelor nu este încă clară.

Bilanțul atacului masiv de azi-noapte

Potrivit oficialilor ucrainene, mai multe blocuri din Kiev au fost lovite în urma atacului rusesc. Cel puțin patru persoane au murit și alte 23 au fost rănite în capitală, printre care un copil și o femeie însărcinată.

Atacul aerian a avariat liniile electrice şi a lăsat 140.000 de locuitori ai Kievului fără curent electric, a declarat primarul Vitali Kliciko pe Telegram, luni dimineaţa, adăugând că şi locuinţe şi maşini au luat foc după ce au fost lovite de resturi de drone.

În afara capitalei, în orașul Harkvo, au fost ucise cel puțin cinci persoane.

Dronele continuau să atace Kievul luni dimineață din diferite direcţii, au declarat Forţele Aeriene ale Ucrainei pe Telegram.

„Se înregistrează în continuare noi lansări care vizează capitala”, a declarat Tymur Tkachenko, șeful administrației militare din Kiev, îndemnând populația să rămână în adăposturi.

Atacurile din toată Ucraina au avut loc după ce președintele rus Vladimir Putin a avertizat că Moscova va viza Ucraina cu lovituri „sistemice”.