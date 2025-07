Mândria de a fi american coboară la cote minime, arată datele celui mai recent sondaj Gallup

Mândria în rândul democraților scade, în timp ce independenții ating și ei un nou minim, depășind consistent creșterea în rândul republicanilor, arată datele unui sondaj publicat marți , înainte cu câteva zile de 4 iulie (Ziua Națională a SUA) de către Gallup ,o companie multinațională cu sediul în Washington, D.C., cunoscută pentru sondajele de opinie publică efectuate în întreaga lume.

Un procent record de 58% dintre adulții americani declară că sunt „extrem” (41%) sau „foarte” (17%) mândri că sunt americani, în scădere cu nouă puncte procentuale față de anul trecut și cu cinci puncte sub minimul din 2020. Procentul de 41% care sunt „extrem de mândri” nu este diferit de datele din sondajele anterioare, ceea ce indică faptul că cea mai mare parte a schimbării din acest an este atribuibilă unei scăderi a procentului celor care sunt „foarte mândri”.

Aceste concluzii provin dintr-un sondaj Gallup realizat în perioada 2-19 iunie înainte de acțiunea militară americană din Iran din 21 iunie. Nu e clar modul în care sentimentul de mândrie națională a americanilor a fost afectată de această acțiune.

Pe lângă cei 58% dintre adulții americani care sunt extrem sau foarte mândri, 19% spun că sunt „moderat” de mândri, 11% „doar puțin” de mândri și 9% „deloc” mândri. Procentul combinat de 20% de la capătul inferior al scalei mândriei este dublu față de cel din 2018, când doar 10% dintre mericani declarau că simt „puțină sau deloc” mândrie națională.

În ianuarie 2001, când Gallup i-a întrebat pentru prima dată pe americani cât de mândri sunt, 87% au spus că sunt extrem sau foarte mândri. După atacurile teroriste din 11 septembrie, cifra a crescut la 90% și s-a menținut la acest nivel sau chiar mai mare între 2002 și 2004.

Mândria scade în rândul democraților; independenții au atins și ei un nou minim

Democrații sunt cei mai responsabili pentru scăderea gradului de mândrie din SUA în acest an, 36% declarând că sunt extrem sau foarte mândri, față de 62% în urmă cu un an. Aceasta este doar a doua oară când mândria democraților scade sub nivelul majorității, alături de o valoare de 42% în 2020, ultimul an al primei administrații Trump. Sondajul respectiv a fost realizat în primele etape ale pandemiei de COVID-19 și la scurt timp după uciderea lui George Floyd de către ofițeri de poliție din Minneapolis.

Mândria independenților politici a atins și ea un nivel scăzut, 53% exprimând un grad ridicat de mândrie, în scădere cu șapte puncte procentuale față de anul trecut, care fusese minimul anterior pentru acest grup. Mândria independenților este în scădere de la începutul anilor 2000, scăzând sub 80% pentru prima dată în 2005, apoi sub 70% în 2019 și sub 60% în acest an.

Nivelul de mândrie națională al republicanilor a fost mult mai constant, înregistrându-se de obicei peste 90%, inclusiv 92% în acest an, în creștere de la 85% în 2024. Singurii ani în care mai puțin de nouă din zece republicani au fost mândri au fost 2016 și 2020 până în 2024. Toți anii, cu excepția anului 2020, au fost când un președinte democrat a fost în funcție.

Generațiile mai tinere sunt mai puțin mândre decât americanii mai în vârstă

Există diferențe clare între generații în ceea ce privește mândria americană, fiecare nouă generație fiind semnificativ mai puțin probabilă decât precedenta să spună că este extrem sau foarte mândră că este americană.

Această constatare se bazează pe nivelul mediu de mândrie exprimat de diferitele grupuri generaționale pe parcursul a cinci perioade de 5 ani începând cu anul 2001. Dimensiunile eșantioanelor rezultate permit comparații robuste în fiecare perioadă între grupuri, precum și evaluarea schimbărilor în timp.

Cele mai tinere două generații, milenialii (născuți între 1980 și 1996) și Generația Z (născută după 1996), sunt cele mai distincte. Între 2021 și 2025, mai puțin de jumătate (41%) dintre adulții care aparțin Generației Z au fost extrem de sau foarte mândri că sunt americani, comparativ cu 58% dintre mileniali. Rata crește la 71% în Generația X, 75% în generația baby boom și 83% în Generația Silențioasă.

În ciuda faptului că manifestă o mândrie mai accentuată, toate generațiile, de la mileniali până la Generația Tăcută, au înregistrat scăderi de 10 sau mai multe puncte procentuale ale persoanelor extrem sau foarte mândre între 2001 și 2005. Cea mai mare parte a acestei schimbări a avut loc din 2016.

Așa cum era de așteptat, având în vedere tendințele partizane, democrații sunt în mare măsură responsabili pentru scăderea mândriei în SUA în cadrul fiecărei generații. Comparând datele din ultimii 10 ani cu cele din ultimii 15 ani, mândria în rândul democraților din fiecare generație a scăzut cu cel puțin 10 puncte, cu scăderi mai mari, de 21 de puncte pentru democrații din Generația X și de 32 de puncte pentru democrații din generația milenială.

În perioada mai recentă, o medie de 44% dintre democrații din generația Y și 56% dintre democrații din Generația X sunt extrem sau foarte mândri că sunt americani. Însă aceste cifre sunt încă mult peste cei 24% dintre democrații din Generația Z care sunt mândri.

În mod notabil, mai mulți democrați din Generația Z spun că sunt puțin sau deloc mândri de faptul că sunt americani (32%) decât spun că sunt extrem sau foarte mândri.

Independenții politici din fiecare generație au înregistrat scăderi modeste ale mândriei naționale de-a lungul timpului, variind de la patru la zece puncte procentuale.

Republicanii din generațiile mai în vârstă au, în esență, același grad ridicat de mândrie astăzi ca și la începutul acestui secol. Republicanii din Generația Z sunt mult mai puțin mândri decât colegii lor republicani mai în vârstă; cu toate acestea, este încă mult mai probabil să fie mândri decât democrații și independenții din Generația Z.

Implicații

La începutul secolului al XXI-lea adulții americani au fost aproape unanimi în a spune că sunt extrem sau foarte mândri că sunt americani. Însă această unitate națională s-a erodată în ultimii 25 de ani din cauza unei combinații de schimbări politice și generaționale. Democrații de astăzi sunt mult mai puțin predispuși decât în ​​trecut să își exprime mândria față de țara lor; de fapt, mândria lor națională a atins un nou minim. În plus, Generația Z și milenialii sunt mult mai puțin mândri de țara lor decât sunt cei mai în vârstă.

Aceste schimbări au avut loc în ultimul deceniu și s-au produs pe fondul unui pesimism cu privire la perspectivele economice ale tinerilor , al unei nemulțumiri larg răspândite față de starea națiunii , al unor diviziuni ideologice mai mari între partide nefavorabile , al unor imagini ale ambelor partide și al unei resentimente partizane intense în timpul administrațiilor Trump și Biden, scrie Gallup