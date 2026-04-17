MApN cere compensații de sute de milioane de lei de la compania Elbit pentru dronele nelivrate/ Întâlnire la care a participat și ambasadorul Israelului

Ministrul Apărării Radu Miruță s-a întâlnit, vineri, cu președintele companiei israeliene de armament Elbit Systems, Bezhalel Machlis, pentru a discutat subiectul termenelor de livrare a dronelor Watchkeeper X, care trebuiau să intre în dotare armatei române în iunie 2025. Partea română a respins invocarea unui eveniment de forță majoră și cere plata unor penalități de 265.000.000. La întâlnire a participat și ambasadorul Israelului la București, Lior Ben Dor.

Discuțiile s-au concentrat pe identificarea de măsuri concrete pentru remedierea întârzierilor în calendarul de livrare și a responsabilităților contractuale, pentru programul sisteme tactice de avioane fără pilot (UAS) Watchkeeper X.

MApN: „Obligațiile contractuale nu pot fi opționale”

La finele discuțiilor, Ministerul Apărării Naționale a transmis un comunicat în care afirmă că Elbit Systems datorează penalități de peste 265.000.000 de lei, fiind invocată în continuare posibilitatea rezilierii contractului, invocată deja de ministrul Miruță la începutul acestei luni.

„Ministerul Apărării Naționale are în vedere toate opțiunile prevăzute de cadrul contractual, inclusiv posibilitatea rezilierii, în funcție de capacitatea companiei de a-și îndeplini obligațiile asumate prin contractul semnat în anul 2023”, se arată în comunicatul MApN.

MApN apreciază prezența Elbit în România și eforturile depuse pentru realizarea obiectivelor din contract, dar obligațiile legale și contractuale nu pot fi opționale. comunicat al Ministerului Apărării Naționale

Acordul-cadru cu compania israeliană Elbit pentru șapte sisteme UAS Watchkeeper X este în valoare totală de aprox. 1,891 miliarde lei, fără TVA (circa 380 milioane de euro).

Cele șapte Sisteme UAS Watchkeeper X presupune fiecare câte o stație de control la sol și câte trei aeronave fără pilot de fiecare. Astfel, în total sunt practic 21 de drone Watchkeeper X care trebuie să intre în dotarea Armatei.

Acordul prevedea ca inițial o parte din producție să se facă în România, iar începând de la al treilea sistem contractat „producția tuturor sistemelor electrice și mecanice aferente acestuia” să se realizeze în țară.

Elbit a invocat de trei ori „forța majoră”

MApN a prezentat un istoric al contractului cu Elbit Systems privind furnizarea a șapte sisteme Watchkeeper X, șase în configurație terestră și unul în configurația navală.

Acordul-cadru a fost semnat în decembrie 2022, urmat de un contract subsecvent, în iunie 2023, prin care se prevedea că trei sisteme vor fi livrate până pe 19 iunie 2025.

Primele probleme în derularea contractului au apărut după izbucnirea războiului din Gaza, în octombrie 2023, când Elbit Systems a cerut amânarea termenului de livrarea cu șase luni, apoi cu nouă luni.

„Întrucât din documentele justificative puse la dispoziție de către ELBIT SYSTEMS LTD nu a rezultat că se impune acordarea forței majore pentru 6-9 luni, s-a constatat că evenimentul de forță majoră a acționat în cadrul contractului subsecvent nr. 1 doar pentru o perioadă de 3 luni. Astfel, termenul de livrare prevăzut inițial – 19.06.2025, a fost decalat cu 3 luni, până la data de 19.09.2025”, precizează MApN.

Elbit Systems a invocat din nou un eveniment de forță majoră în iunie 2025, când Israelul a început o campanie de bombardament asupra Iranului. De data aceasta, MApN a acceptat amânarea de 33 de zile cerută de compania israeliană, termenul de livrare devenind 22 octombrie 2025.

Chiar și noile condiții, dronele nu au fost livrate la timp, iar Elbit Systems a invocat pentru a treia oară evenimentul de forță majoră, pe 4 martie 2026, de data aceasta fiind atacul comun israeliano-american asupra Iranului

„Evenimentul de forță majoră nu a fost recunoscut de cumpărător, întrucât acesta a survenit după termenul de livrare prevăzut în contract – 22.10.2025, iar vânzătorul nu poate fi exonerat de răspundere contractuală având în vedere că obligațiile contractuale trebuiau executate înainte de apariția evenimentului invocat”, susține MApN.

În aceste condiții, Ministerul Apărării a calculat că firma israeliană datorează statului român penalități de 265.552.469, 42 lei.

Reacția Elbit Systems

Compania Elbit Systems a transmis că este hotărâtă să finalizeze programul de livrare a dronelor către armata română, însă nu a precizat clar dacă acceptă plata penalităților cerute de cumpărător.

„Elbit Systems își reafirmă angajamentul ferm pentru finalizarea cu succes a programului și continuarea parteneriatului pe termen lung cu România. România rămâne un partener important în operațiunile globale ale companiei, consolidându-și rolul de hub european pentru producția de sisteme avansate. Suntem încrezători că, printr-o cooperare strânsă între toate părțile implicate, programul va fi finalizat cu succes”, se spune într-un comunicat al companiei.

Întârzierile au fost determinate de factori cumulativi, legați de contextul de securitate din Israel și din regiune, precum și de situații de forță majoră care au afectat programele de apărare la nivel global. comunicat al companiei Elbit Systems

Elbit amintește că are un „parteneriat solid” cu România, care datează de peste 23 de ani, iar achiziția dronelor Watchkeeper este „o investiție strategică” atât pentru armata română în sine, cât și pentru industria de apărare a României.

„Sistemele Watchkeeper XR sunt produse în România (…) Acest model de producție locală contribuie direct la dezvoltarea capacităților industriale și la consolidarea autonomiei în domeniul apărării. În prezent, Elbit Systems are peste 1.000 de angajați în România și susține alte câteva mii de locuri de muncă în cadrul ecosistemului industrial, operând șapte facilități locale”, mai precizează sursa citată.

Ministrul Miruță a amenințat cu rezilierea

La începutul acestei luni, Radu Miruță amenința cu rezilierea contractului, în cazul în care producătorul nu reintră în graficul livrărilor.

„Până astăzi penalitățile pe care această companie trebuie să le plătească Ministerului Apărării sunt undeva la 60 de milioane de euro și cresc în fiecare zi. Analizez în cadrul Ministerului dacă nu cumva vrem să reziliem acest contract, avem posibilitatea asta legală, sunt niște dispozitive care sunt cu caracteristici tehnice care dacă sunt primite la câțiva ani mai târziu, nu mai sunt de actualitate. Noi am comandat niște drone cu anumite caracteristici care să vină în 2025. Dacă ele vin mult mai târziu, s-ar putea să spunem că nu mai este de interes să le primim”, avertiza ministrul pe 2 aprilie.

Reacția companiei a venit pe 6 aprilie, care promitea că primele drone vor putea fi livrate la sfârșitul acestei luni.

„În pofida provocărilor generate de situaţia excepţională de securitate din Israel, recunoscută de clienţii companiei din întreaga lume drept caz de forţă majoră, proiectul a primit prioritate ridicată”, a transmis Elbit Systems într-un răspuns trimis prin e-mail agenţiei Reuters.

Compania a precizat că sistemele sunt pregătite pentru a intra în faza finală de teste de acceptare în România spre sfârşitul lunii aprilie, în funcţie de aprobarea autorităţilor de reglementare române.