Scandal major de corupție la agenția NATO de achiziții militare. Compania israeliană de la care România cumpără drone de 400 de milioane de euro, suspendată de la licitații

Elbit Systems, cea mai mare companie de armament din Israel, este implicată într-un scandal de corupție din cadrul NATO care ia amploare, foști și actuali angajați fiind anchetați pentru mită. Agenția de achiziții a alianței militare (NSPA) a suspendat compania de la participarea la licitațiile pentru noi contracte. Între timp, un consultant strâns legat de Elbit este vizat de mandat de arestare internațional pentru presupusul său rol în mituirea angajaților NSPA.

Suspendarea Elbit Systems vine în urma unei anchete majore de corupție, potrivit informațiilor dezvăluite luni de Follow the Money (FTM) și partenerii săi media La Lettre, Le Soir și Knack.

Mai mulți suspecți au fost arestați în luna mai în cadrul unor raiduri ale poliției în șapte țări, printre care Belgia și Statele Unite.

Companii din domeniul apărării sunt suspectate că au plătit mită în valoare de milioane de euro pentru a obține contracte prin intermediul NSPA pentru a aproviziona alianța militară și cele 32 de state membre ale acesteia.

Documentele obținute de FTM și partenerii săi media arată că Elbit – unul dintre principalii furnizori ai NATO – a fost suspendat de NSPA pe 31 iulie. Mai multe dintre contractele sale în desfășurare sunt de asemenea suspendate, iar firma are interdicție de a participa la noi licitații.

FTM a aflat, de asemenea, că o persoană cheie asociată cu Elbit – un cetățean italian identificat ca Eliau E. – este căutat la nivel internațional pentru rolul său presupus în mituirea personalului NSPA.

Procuratura Federală din Belgia a confirmat că, pe 30 septembrie, a fost emis un mandat de arestare internațional împotriva lui Eliau E. prin intermediul Interpol.

Bărbatul în vârstă de 60 de ani este suspectat de luare de mită și participare la o organizație criminală. El nu a fost arestat și ar putea călători sub o identitate falsă, potrivit unor persoane apropiate dosarului.

Deși nu există informații publice care să-l lege direct pe Eliau E. de Elbit, persoanele apropiate anchetei spun că acesta joacă un rol important ca consultant pentru companie. Compania Elbit, în sine, nu este în prezent anchetată.

Anchete privind corupția la NSPA sunt în curs de desfășurare în Belgia și Luxemburg, unde se află sediul central al acesteia.

Două anchete ale autorităților americane au fost abandonate brusc și inexplicabil în iulie, ridicând întrebări cu privire la interferența politică.

Responsabilă de asistarea guvernelor și a NATO în achiziționarea de echipamente militare și servicii, profilul și portofoliul NSPA au crescut enorm după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022.

Se preconizează că agenția europeană va cheltui în total 9,5 miliarde de euro pentru toate contractele sale din acest an, o sumă care aproape s-a triplat față de 2021.

„Acuzații grave”

Elbit este cel mai mare producător de arme din Israel, cu o cifră de afaceri de aproape 7 miliarde de dolari în 2024.

Compania cu sediul în Haifa – care produce drone, tancuri și muniție, printre alte echipamente militare – ocupă locul 25 în lista celor mai mari 100 de companii de apărare din lume, întocmită de Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm (SIPRI).

În ultimul deceniu, Elbit a vândut echipamente militare în valoare de zeci de milioane de euro către NATO, inclusiv muniție, ochelari de vedere pe timp de noapte și sisteme antirachetă pentru avioane.

Valoarea totală ar putea fi mult mai mare, deoarece multe contracte militare și sumele de bani implicate nu sunt niciodată făcute publice.

Pe 31 iulie, NSPA a suspendat Elbit și Orion Advanced Systems, una dintre filialele acesteia.

„Suspendarea furnizorilor survine în urma apariției unor acuzații grave care indică faptul că este probabil ca furnizorii să se fi angajat în practici sancționabile, inclusiv nereguli în atribuirea contractelor”, potrivit unei scrisori a unui manager senior al NSPA, consultată de FTM și partenerii săi media.

Mai multe contracte NATO care au fost atribuite Elbit sunt afectate de suspendări, ceea ce înseamnă că aprovizionarea armatelor mai multor state membre este întreruptă.

Contractele afectate includ muniție pentru obuziere montate pe camioane, sisteme mobile de artilerie cu rachete și sisteme de apărare pentru avioane militare și elicoptere. Contractele pentru detonatoare explozive de la Orion Advanced Systems au fost, de asemenea, înghețate.

Alte contracte atribuite Elbit care nu au nicio legătură cu presupusul caz de corupție sunt încă în curs de implementare, potrivit unor persoane familiarizate cu această chestiune.

Un purtător de cuvânt al Elbit a declarat inițial pentru FTM că firma nu poate comenta acuzațiile. „Compania menține un program cuprinzător de conformitate și funcționează în deplină conformitate cu standardele industriei”, a spus purtătorul de cuvânt.

După publicarea articolului privind cazul de corupție, Elbit a transmis un comunicat în care își apără conduita. „Compania susține că nu au existat nereguli în conduita sa în ceea ce privește niciun proiect cu NSPA”, a precizat firma israeliană.

Consultații, în centrul anchetei

Eliau E. este proprietarul sau directorul mai multor firme de consultanță din sectorul apărării: Elar Systems Corp din Statele Unite, Eral Systems UAB din Lituania și Arelco Europe Management Consultancies, înregistrată în Grecia.

Nu se știe dacă aceste companii sunt implicate în scandalul de corupție al NSPA. În ciuda încercărilor repetate, Eliau E. nu a putut fi contactat de către publicațiile menționate pentru a oferi un punct de vedere.

Două persoane apropiate anchetei afirmă că Eliau E. era în contact strâns cu Guy M., principalul suspect în ancheta belgiană. Acesta este un fost oficial belgian din domeniul apărării și fost angajat al NSPA, care a început să lucreze ca consultant după ce a părăsit agenția în 2021.

Potrivit unei persoane apropiate anchetei, Eliau E. și Guy M. au fost prezentați unul altuia de cetățeanul turc Ismail Terlemez, un alt fost angajat al NSPA. Terlemez conduce acum una dintre companiile de apărare cu cea mai rapidă creștere din Turcia, Arca, fiind coproprietarul acesteia.

Terlemez a fost și el arestat în Belgia în luna mai. Bărbatul în vârstă de 43 de ani urma să fie extrădat în Statele Unite, unde era în curs o anchetă paralelă privind corupția în cadrul licitațiilor NATO.

Însă, când ancheta a fost brusc întreruptă în iulie, cererea de extrădare a expirat și Terlemez a fost eliberat. Terlemez nu a răspuns solicitărilor de a transmite un punct de vedere.

Anchetatorii belgieni estimează că Guy M. a gestionat mită în valoare totală de 1,9 milioane de euro.

Avocatul acestuia, Pieterjan Dens, a declarat anterior pentru FTM că Guy M. recunoaște multe dintre faptele din dosar, dar contestă suma mitelor suspectate.

Aceste informații vin după ce documente scurse în presă au dezvăluit tulburări interne la NSPA, oficiali de rang înalt acuzându-l în acest an pe directorul general Stacy Cummings de favoritism, de neinvestigarea corupției și de interferență nejustificată în munca lor.

NATO și NSPA nu au răspuns solicitărilor de comentarii. Purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart, a declarat anterior că va fi de competența consiliului de supraveghere al NSPA să investigheze orice „acuzații de comportament necorespunzător la locul de muncă din partea directorului general al NSPA”.

Contracte și cu România

Compania israeliană Elbit este activă și în țara noastră, atât prin producție, cât și prin livrare de echipamente către armata română.

Firma deține în România șapte facilități de dezvoltare și producție, inclusiv producție de componente la Bacău și asamblare de turele la Măgurele, și are peste 1.000 de angajați, potrivit Economedia.ro. Elbit este cel mai mare exportator de echipamente militare din România.

Printre sistemele furnizate de companie armatei române se numără trei sisteme de drone Watchkeeper X. România cumpără drone de peste 400 de milioane de euro de la Elbit. De asemenea, printre sistemele furnizate sunt turelele pentru transportoarele blindate de trupe Piranha 5, alături de diverse alte sisteme electro-optice.

Aceste contracte nu par să aibă legătură cu ancheta ce privește NSPA.

Conform Economedia, ancheta de corupție în care este vizată Elbit implică și autorități din România.

Într-un răspuns pentru publicația citată, compania israeliană a transmis următorul punct de vedere oficial: