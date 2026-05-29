MApN despre drona prăbușită în Galați: Două avioane F-16 şi un elicopter militar, ridicate / Piloții au avut autorizare de angajare a țintei, dar nu au doborât-o

Două avioane de luptă F-16 au fost ridicate de la Baza de la Feteşti, fiind sprijinite de un elicopter IAR 330 SOCAT al Forţelor Aeriene Române, a transmis Ministerul Apărării Naționale (MApN), în urmă cu scurt timp.

„Piloţii aeronavelor au avut autorizare de angajare a ţintelor pe toată durata alertei”, a precizat MApN, într-un comunicat de presă, despre drona prăbușită pe un bloc din orașul Galați.

Anunțul MApN

În cursul nopții de 28 spre 29 mai, Federația Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România. Una dintre aceste drone a intrat în spațiul aerian al României, fiind urmărită de radare până în zona de sud a municipiului Galați și s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc de locuințe, impactul fiind urmat de un incendiu.

La fața locului acționează echipe specializate din IGSU și alte structuri din MAI, din Serviciul Român de Informații și din Poliție Română.

Radarele MApN au detectat drone care evoluau în apropierea spațiului aerian al României.

Două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat, la ora 01.19, din Baza 86 Aeriană de la Fetești, fiind sprijinite de un elicopter IAR 330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române.

Piloții aeronavelor au avut autorizare de angajare a țintelor pe toată durata alertei.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la necesitatea instituirii măsurilor de alertare a populației. În acest context, au fost transmise mesaje RO-Alert pentru județele Tulcea, Galați și Brăila.

Situația este în dinamică și vom reveni cu informații și date oficiale pe măsură ce vor fi disponibile.”

O dronă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din Galați în cursul nopții de joi spre vineri, impactul fiind urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu la nivelul unui apartament situat la etajul 10. Incendiul a fost lichidat între timp.

70 de oameni au fost evacuați sau s-au autoevacuat din bloc, în timp ce două persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Din cercetările efectuate de SRI la fața locului, toată încărcătura explozivă a dronei a explodat, a transmis ulterior Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU).

Autoritățile au emis mesaj RO-ALERT pentru populație.