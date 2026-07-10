MApN explică principalele atuuri ale sofisticatului sistem GlobalEye, dorit de NATO, care „la prima vedere pare un avion de business”

Caracteristicile GlobalEye, unul dintre cele mai avansate sisteme de supraveghere aeriană din lume, îi permit să monitorizeze o zonă foarte extinsă și să detecteze din timp potențiale amenințări, explică Ministerul Apărării într-un clip informativ despre particularitățile avionului.

La summitul desfășurat în această săptămână la Ankara, secretarul general al NATO a anunțat că alianța va deschide negocieri oficiale cu firma suedeză de apărare Saab pentru achiziționarea a până la zece avioane de supraveghere GlobalEye. Printre cele 11 țări semnatare ale memorandumului privind noul sistem, care ar urma să înlocuiască AWACS-ul american, se numără și România.

Într-un clip informativ vineri seară pe Facebook, MApN a explicat că misiunea sistemului GlobalEye „este să detecteze amenințările și să transmită informațiile către centrele de comandă și către forțele care pot interveni”.

„Cum poate NATO să detecteze o amenințare cu mult înainte ca aceasta să ajungă în apropierea spațiului aerian aliat? România a aderat la programul Alliance Future Surveillance and Control (AFSC), prin care NATO își dezvoltă viitoarea generație de sisteme de supraveghere și avertizare timpurie. La prima vedere pare un avion de business. În realitate, GlobalEye este unul dintre cele mai avansate sisteme de supraveghere aeriană din lume”, afirmă MApN.

Potrivit instituției, aeronava poate zbura la o altitudine de 13.000 de metri, are peste 12 ore de autonomie și o rază de detectare de peste 650 de kilometri pentru anumite tipuri de ținte și în anumite condiții, „caracteristici îi permit să monitorizeze o zonă foarte extinsă și să detecteze din timp potențiale amenințări”.

Detaliul care „îl face diferit”

MApN a precizat că Global Eye poate urmări simultan rachete de croazieră, aeronave, drone, nave și alte amenințări din spațiul aerian, maritim și terestru.

„Ce îl face diferit? Radarul său nu se rotește, așa cum se întâmplă la aeronavele AWACS din generația actuală. GlobalEye utilizează radarul Erieye ER Aesa, montat fix. Mii de module electrice direcționează fasciculul radar în fracțiuni de secundă către zona în care apare o amenințare”, conform clipului informativ postat de MApN.

Instituția a mai menționat că „GlobalEye poate rămâne în aer mai bine de 12 ore”.

„Asta înseamnă că poate supraveghea aceeași zonă aproape o jumătate de zi, fără întrerupere. În apărare, timpul petrecut în aer înseamnă mai multă informație și mai mult timp pentru luarea deciziilor”, a mai explicat MApN.