Marcel Ciolacu, atac virulent la Ilie Bolojan: „Ai sacrificat oameni, ai mințit instituții, ai manipulat cifre”

Fostul premier PSD lansează un atac fără precedent la adresa lui Ilie Bolojan, pe care îl acuză, pe Facebook, că a „ordonat o scamatorie contabilă” și că a „premeditat totul”. Ciolacu este doar unul dintre liderii PSD care în ultimele zile au lansat atacuri în serie la adresa Guvernului și a premierului. Miercuri seară, într-o intervenție la Antena3 CNN, Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă românii au fost victimele unei „scamatorii”, iar președintele PSD a răspuns: „Da, dar mai elaborată”.

Într-o postare publicată joi dimineață, fostul prim-ministru Marcel Ciolacu i se adresează direct premierului Bolojan: „Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor, ai crescut aberant taxele distrugând mediul privat și când ai văzut că efectul este infim, ai ordonat o scamatorie contabilă ca să te lauzi cât de priceput ești în a administra banii țării!”.

Ciolacu acuză că, de fapt, nu există nicio reducere reală a deficitului în urma măsurilor fiscale adoptate de Guvernul Bolojan din care PSD face parte.

„Ți-ai înșelat partenerii de guvernare, ai minițit presa și mediul de afaceri”

„Cheltuieli de investiții făcute inclusiv în mandatul meu, din prima parte a anului 2025, au fost trecute de la împrumuturi din PNRR la granturi și, astfel, au fost înregistrate la venituri”, susține Marcel Ciolacu, acum președinte al Consiliului Județean Buzău.

El îl acuză pe Ilie Bolojan că și-a înșelat partenerii de guvernare, că a mințit presa și mediul de afaceri prin „artificii contabile” și că mințea atunci când spunea că deficitul e mai mic din cauza economiilor realizate în mandatul început în iunie 2025:

„Ai premeditat totul și ai început aceasta operațiune încă din septembrie, în timp ce-i mințeai cu cinism pe români, la toate conferințele de presă, cerându-le să facă sacrificii. Ți-ai înșelat partenerii de guvernare, ai minițit presa și mediul de afaceri, inclusiv la rectificările bugetare bazate pe aceste artificii contabile.

Și minți în continuare că deficitul a fost mai mic din cauza „economiilor” realizate cu tine ca premier. Nu, mandatul Bolojan înseamnă doar economie în cădere, inflație la 10% (dublă, in doar câteva luni) și cea mai dramatică cădere a puterii de cumpărare a salariilor și pensiilor din ultimii 25 de ani”.

„Ai premeditat totul (…) Ești doar un zapciu al austerității”

În final, fostul premier PSD îl acuză pe Ilie Bolojan că tot ce a făcut este „crud și grosolan”:

„Ilie Bolojan, tot ce ai făcut este grosolan și crud: ai sacrificat oameni, ai mințit instituții, ai manipulat cifre și ai pus economia pe brânci doar ca să-ți lustruiești propria legendă. Iar sub poleiala asta nu e nici competență, nici viziune – ești doar un zapciu al austerității, disperat să-și acopere propriul eșec”.

Bolojan: „Ne-am respectat angajamentele, am recâștigat credibilitatea în fața investitorilor”

Miercuri seara, într-o postare pe Facebook, premierul Bolojan a anunțat că economiile realizate în a doua jumătate a anului 2025 „ne-au permis să reducem deficitul bugetar cu peste 1% din PIB, sub ținta de 8,4% asumată”.

El spune că România și-a respectat angajamentele și a recâștigat credibilitatea în fața investitorilor și a piețelor interne.

„În 2025 am redus deficitul fără a diminua investițiile. Acestea au totalizat 137,5 miliarde de lei, reprezentând peste 7% din PIB. Fondurile europene, inclusiv cele din PNRR, au înregistrat un nivel ridicat de supracontractare, iar proiectele au fost prioritizate”, explică premierul Bolojan.

Creșterile de taxe „au însemnat dificultăți suplimentare pentru români”

„Am crescut veniturile bugetare, inclusiv prin majorarea unor taxe. Aceste ajustări au generat o contracție economică și au însemnat dificultăți suplimentare pentru mulți români”, explică în continuare Bolojan.

El spune însă că în 2026 există o „bază solidă” pentru relansarea economică fără a mai crește taxele.

„Știu că, deocamdată, în viața de zi cu zi se resimt efectele negative ale reducerii deficitului. Din lunile următoare, în urma măsurilor de însănătoșire adoptate și pe o bază economică mai sănătoasă, economia României va intra pe un traseu de relansare”, mai spune premierul.

Atacuri în serie de la PSD la adresa lui Bolojan

În ultima perioadă mai mulți lideri PSD au lansat atacuri în serie la adresa Guvernului și a premierului. Unul dintre ei este chiar președintele partidului, Sorin Grindeanu. El a fost întrebat miercuri seara într-o intervenție la Antena3 CNN dacă românii au fost victimele unei scamatorii.

„Da, dar mai elaborată. Noi am spus de la început, trebuie să continue investiţiile. Şi au continuat. Sigur, cu lupte din acestea pe care dumneavoastră le-aţi transmis. Dom’le, trebuie să continue investiţiile, Anghel Saligny, de exemplu. Ca să dau un exemplu, unde a fost cea mai puternică luptă. Şi-au continuat. Şi a plătit, e adevărat, până când s-a închis sistemul, în 2 octombrie. Dar s-au plătit la zi”, a răspuns Grindeanu.

Marți, președintele PSD spunea că se așteaptă „ca nimeni din Guvern să nu se laude cu un eventual deficit pe 2025 mai mic decât cel asumat în fața Comisiei Europene” pentru că „nu te poți lăuda că ai tăiat de la investiții și ai crescut taxele și impozitele”.

Luni, într-o intervenție la Digi24, Lia Olguța Vasilescu, unul dintre cei mai influenți lideri din PSD, a susținut că nu e cert dacă social-democrații vor rămâne sau nu la guvernare.

„Noi nu vrem scandal, dar în momentul în care nu se ține cont de absolut nimic și domnul Bolojan doar ne informează cum consideră dumnealui că trebuie gestionat în România, uitând că PSD are aproape 50% din coaliție, nu este în regulă. Nu poate să vină cineva cu 11% ca să nu țină cont deloc de PSD”, a mai declarat Lia Olguța Vasilescu.

În aceeași zi, Claudiu Manda, care ocupă a doua cea mai importantă funcție din partid, a declarat la Antena 3 CNN că oamenii observă că premierul Ilie Bolojan „nu se consultă cu nimeni și că unele dintre măsuri noi (n.red. – social-democrații) încercăm să le corectăm, altele ne-au scăpat”.

El este soțul Liei Olguța Vasilescu, cei doi sunt printre cei mai longevivi lideri ai partidului.

„Nu aș vrea să spun, vorbind tot așa plastic, că domnul Bolojan cântă și noi dansăm ci mai degrabă că nu cântă din același playlist, nu că dansăm, dar ascultăm și că va veni un moment în care o să spunem «Hai să schimbăm lăutarul că nu mai merge, nu mai respectă playlistul»”, a mai spus Manda.