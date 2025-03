Marcel Ciolacu: „Toți candidații la funcția de președinte vă spun cum îl schimbă pe Ciolacu. Vă spun eu de acum, nu poate niciunul”

Marcel Ciolacu s-a întâlnit miercuri cu primarii din Dâmbovița unde a mers însoțit de Crin Antonescu, candidatul coaliției pentru alegerile prezidențiale. Vorbind despre zborurile lui Klaus Iohannis, pe care le-a comparat cu zborurile sale cu Nordis, premierul a declarat că este atacat cu „banii lui Soroș”, dar a subliniat că nu va putea fi înlocuit din funcție decât de partidul său.

Marcel Ciolacu le-a spus primarilor dâmbovițeni că și-a făcut propria analiză după eșecul de la alegerile de anul trecut, dar spune că nu a făcut nimic de care să-i fie rușine.

„Nu-mi este rușine de absolut nimic din ceea ce am făcut în viața mea și din absolut nimic din ceea ce am făcut ca președinte al PSD sau ca prim ministru al României. Nu am făcut nimic care să dăuneze României, românilor și chiar n-am făcut nimic care să dăuneze unui parteneriat politic. M-am ținut de cuvânt cu fiecare lucru pe care mi l-am asumat. L-am semnat, l-am prezentat înainte colegilor mei și am hotărât că așa trebuie să facem”, a declarat Ciolacu.

N-a scăpat niciun președinte PSD fără să fie atacat de banii lui Soroș

Liderul PSD a avut o reacție pe subiectul desecretizării cheltuielilor zborurilor făcute de Klaus Iohannis în cele două mandate de președinte. Premierul a amintit de cazul Nordis.

„Cu toții am făcut și greșeli. Nu putem să anticipăm că acum trei ani persoana cu care ai băut o cafea, între timp nu știu ce faptă a făcut. Normal, până la urmă e datoria presei să arate aceste adevăruri. Cum a fost cazul Nordis. Am zburat eu acum trei ani de zile cu trei avioane pe care le-am plătit, azi am aflat că președintele pe care l-au pus cei care astăzi ne critică pe noi sau ne fac anchete să descopere fiecare scămuță din trecutul nostru pentru a o vinde într-un fel… Faceți un exercițiu și intrați pe internet. Aflăm unde s-au dus banii dvs. Ai mei ați aflat, dar ieri am aflat unde s-au dus ai dvs”, a susținut Marcel Ciolacu.

Acesta s-a adresat apoi către primarii PSD, menționând că „parcă ne încearcă o ultimă nedreptate”.

„Oameni buni, n-a scăpat niciun președinte PSD fără să fie atacat de banii lui Soroș. Fără ca banii lui Soroș să fie principalele instrumente de atac ale PSD. Dar de fiecare dată când România a trecut printr-un moment complicat, de fiecare dată când România a avut o realizare importantă la nivel global sau european a trebuit ca PSD-ul să fie la guvernare.

A pățit-o și Adrian Năstase, a pățit-o și Victor Ponta, a pățit-o și Mircea Geoană, a pățit-o și Marcel Ciolacu, iar eu vreau să spun acest adevăr: greșelile mele mi le asum, dar nu-mi este rușine de ele. N-am făcut niciun lucru de care să-mi fie rușine, în schimb am greșit”, a declarat Ciolacu.

„Pe Ciolacu îl schimbă PSD-ul, fiindcă acesta este jocul democratic”

În acest context, Ciolacu a subliniat că doar PSD îl poate schimba din funcția de premier.

„Toți candidații la funcția de președinte vă spun cum îl schimbă pe Ciolacu. Vă spun eu de acum, nu poate niciunul. Asta e! Fiindcă acesta este jocul democratic. Pe Ciolacu îl schimbă PSD-ul, cei care l-au pus, colegii mei, fiindcă acesta este jocul democratic”, a spus Ciolacu.

Ciolacu, despre criticile că Antonescu a trăit în ultimii 10 ani din veniturile soției: Eu îl respect pentru această decizie

Liderul PSD a subliniat în acest context că „demnitatea lui Crin Antonescu n-o veți regăsi în foarte mulți oameni politici”.



„Eu cred cu tărie că domnul Crin Antonescu va fi cel mai bun președinte al României.”, a spus Marcel Ciolacu.



Liderul PSD a adresat în cadrul întâlnirii și criticile care i se aduc lui Crin Antonescu referitoare la faptul că în ultimii 10 ani s-a retras din viața politică și a fost susținut financiar în special din veniturile soției, Adina Vălean, europarlamentar PNL și fost comisar european.

„S-a tot vorbit de cei 10 ani ai lui Crin Antonescu..S-a uitat de ce a făcut Crin Antonescu în politică, de faptul că Crin Antonescu este unul dintre politicienii demni și când a spus un lucru așa a făcut, s-a uitat de faptul că Crin Antonescu și-a respectat toate înțelegerile.

Dacă s-ar fi angajat la Parlamentul European sau la Comisie, (n.a. s-ar fi zis) „ia uite bă și la ăla, l-a angajat nevasta”, iar astăzi în toate ziarele tradiționale si televiziuni și comentatorii discutau cum Crin Antonescu a fost angajat de nevastă.

Dacă mergea la o companie importantă, totuși să ținem cont de backgroundul pe care-l are președintele Crin Antonescu, (n.a s-ar fi zis) „ia uite, trafic de influență”. Este unul dintre oamenii politici care au făcut politică la vârf, care au avut și bucurii și decepții, ca fiecare dintre noi, care a hotărât ce este mai bine pentru el și familia lui. Eu îl respect pe Crin Antonescu pentru această decizie”, a declarat Marcel Ciolacu.

Ciolacu: Nu cred că Victor Ponta va putea câștiga alegerile / Ce mesaj îi transmite ca prieten

Marcel Ciolacu s-a referit apoi la excluderea lui Victor Ponta din PSD, după ce acesta a refuzat să sprijine candidatura lui Crin Antonescu la prezidențiale, depunându-și propria candidatură.

„Știu că ne întâlnim cu toții cu prietenii, mai bem un șpriț, mergem la piață, mai comentăm, unii dintre noi suntem prieteni și cu Victor, cu fostul președinte al PSD-ului colegul nostru, pe urmă n-a mai fost colegul nostru, iarăși a fost colegul nostru, iarăși nu mai e colegul nostru.

Eu nu-l critic și n-am să-l critic niciodată pe Victor Ponta. În schimb ca cunoștință, ca și prieten, îi spun că și politica se face în echipă. Chiar și sporturile individuale se fac în echipă. Nu cred ca își dorește prin candidatura sa, să ne trezim cu un președinte care a beneficiat de resurse financiare externe de la alte state, unele democratice, altele nu, pentru a nu ajunge el președintele României.

Eu cred în maturitatea lui Victor Ponta, că în perioada următoare vom găsi împreună soluțiile cele mai bune. Nu cred că Victor Ponta va putea caștiga alegerile. Nu cred că altcineva în afara de candidatul PSD, al PNL, al UDMR, al unei coaliții de guvernare, poate să fie câștigatorul”, a spus Ciolacu.

Victor Ponta a fost exclus pentru a doua oară din PSD, miercuri, 12 martie, după ce și-a depus candidatura la prezidențiale.