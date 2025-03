VIDEO Marcel Ciolacu, reacție după desecretizarea cheltuielilor lui Iohannis pentru zborurile externe: „Banii mei ați aflat unde s-au dus, dar ieri am aflat unde s-au dus ai dumneavoastră”

Marcel Ciolacu face o comparație între zborurile avute de el cu avioane închiriate de Nordis și cele ale președintelui Klaus Iohannis, premierul susținând din nou că el și-a plătit deplasările: „Intrați pe internet. Aflăm unde s-au dus banii dumneavoastră. Ai mei ați aflat, dar ieri am aflat unde s-au dus ai dumnavoastră”.

Aflat miercuri împreună cu Crin Antonescu în județul Dâmbovița, la o întâlnire cu primarii PSD din teritoriu, Marcel Ciolacu a avut o reacție pe subiectul desecretizării cheltuielilor zborurilor făcute de Klaus Iohannis în cele două mandate de președinte. Premierul a amintit de cazul Nordis.

„Cu toții am făcut și greșeli. Nu putem să anticipăm că acum trei ani persoana cu care ai băut o cafea, între timp nu știu ce faptă a făcut. Normal, până la urmă e datoria presei să arate aceste adevăruri. Cum a fost cazul Nordis.

Am zburat eu acum trei ani de zile cu trei avioane pe care le-am plătit, azi am aflat că președintele pe care l-au pus cei care astăzi ne critică pe noi sau ne fac anchete să descopere fiecare scămuță din trecutul nostru pentru a o vinde într-un fel… Faceți un exercițiu și intrați pe internet. Aflăm unde s-au dus banii dvs. Ai mei ați aflat, dar ieri am aflat unde s-au dus ai dvs”, a susținut Marcel Ciolacu, într-o conferință de presă.

Administrația Iohannis a cheltuit peste 113 milioane de lei pe zborurile din deplasările externe

Cele mai multe zboruri au fost în anul 2023, 26 la număr. În acel an, Administrația Prezidențială a cheltuit peste 35,45 de milioane de lei – peste 7 milioane de euro – pentru avioanele cu care a zburat fostul președinte al României, a transmis marți seară Administrația Prezidențială, condusă acum de Ilie Bolojan.

Sub cele două mandate ale președintelui Klaus Iohannis, Administrația Prezidențială a refuzat să desecretizeze cheltuielile.

Cele mai mari costuri ale zborurilor au fost pentru turneul din America de Sud (Brazilia, Chile și Argentina) – peste 7,5 milioane de lei, urmat de turneul în Asia (Japonia și Singapore) – peste 7 milioane de lei cheltuielile cu avionul, și turneul din Africa (Kenya, Tanzania, Capul Verde, Senegal), unde costurile deplasărilor cu avionul au depășit 3,5 milioane de lei.