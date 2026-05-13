Marco Rubio s-a îmbrăcat la bordul Air Force One cu un trening identic cu cel purtat de Maduro când a fost capturat: „Arată super”

Secretarul de stat Marco Rubio a renunțat la costumul său obișnuit în favoarea unui trening Nike la bordul avionului Air Force One, stârnind numeroase reacții online, mai ales cu președintele venezuelean Nicolas Maduro, care era îmbrăcat la fel când a fost capturat la începutul acestui an de forțele speciale americane.

Fotografiile postate pe X de către directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung îl arată pe Rubio purtând un compleu sport gri Nike Tech — o abatere vizibilă de la ținuta formală purtată de obicei de înalții oficiali americani în timpul călătoriilor oficiale, notează Fox News.

„Secretarul Rubio arată super în echipamentul Nike Tech `Venezuela` la bordul Air Force One!”, a scris Cheung în mesajul ce însoțește imaginea postată pe X.

Rubio călătorește alături de președintele Donald Trump într-o vizită de mare importanță în China, unde oficialii sunt așteptați să se concentreze pe probleme de comerț și securitate națională.

Ținuta a atras rapid comparații cu seria de meme „Venezuela Nike Tech”, care a câștigat popularitate la începutul acestui an după ce imagini cu liderul venezuelean Nicolás Maduro purtând un trening similar au circulat online.

Acum au apărut alte meme, inclusiv unele în care se vorbește despre „Nicolás Maduro în rolul lui Marco Rubio”, continuând comparațiile între ținuta secretarului de stat și imaginile cu Maduro, devenite virale.

Un internaut a scris: „Bine – am ratat cumva una dintre noile ocupații ale lui Marco Rubio? Model de îmbrăcăminte sport?”

Alții au numit ținuta „stilul Maduro”, în timp ce unii au criticat faptul că secretarul de stat american a apărut într-o ținută casual la bordul Air Force One.