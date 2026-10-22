Marea actriță Judi Dench: „Nu mai pot juca într-o piesă de teatru sau într-un film și nu mai pot citi”

Actrița premiată cu Oscar, în vârstă de 91 de ani, a vorbit deschis despre modul în care afecțiunea de care suferă i-a transformat viața cotidiană și activitatea profesională.

Dame Judi Dench a fost diagnosticată în 2012 cu degenerescență maculară legată de vârstă, care cauzează pierderea graduală a vederii. Într-un interviu recent actrița a dezăluit că din cauza afecțiunii cronice nu mai poate juca pe scenă sau să citească, potrivit BBC.

„Nu pot să urc pe scenă. Nu mai pot juca într-o piesă de teatru. Nu mai pot juca într-un film. Nu mai pot citi”, a spus Dench în cadrul emisiunii „Today” de la BBC Radio 4.

Actrița a mai spus că afecțiunea îi face dificilă recunoașterea fețelor, ceea ce duce uneori la situații jenante. Aceasta a mărturisit că se apropie uneori de persoanele greșite „și aproape că le îmbrățișează” înainte de a-și da seama de greșeală.

Când a fost întrebată în cadrul emisiunii despre procesul de îmbătrânire, Dench a răspuns: „Nu e nimic de spus în privința asta. Nu mă gândesc prea mult la asta.”

Judi Dench se bucură de o carieră care se întinde pe mai mult de șapte decenii și este una dintre cele mai celebre actrițe britanice, cu o operă vastă în teatru, televiziune și film.

A câștigat un premiu Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar pentru interpretarea reginei Elisabeta I în filmul „Shakespeare in Love” din 1999 și a devenit recunoscută la nivel internațional pentru interpretarea personajului „M”, șefa lui James Bond. A debutat în acest rol în filmul „GoldenEye” din 1995, devenind prima femeie care a interpretat acest personaj.

Însă pierderea vederii i-a afectat din ce în ce mai mult capacitatea de a lucra, actrița menționând anterior că se chinuie să vadă pe platourile de filmare și că are dificultăți în învățarea scenariilor, scrie BBC.

În ciuda stării sale, Judi Dench a continuat să apară în public și să vorbească deschis despre adaptarea la viața cu o vedere în deteriorare, afirmând că „radioul a fost întotdeauna important pentru mine”.