Marea Britanie a oprit planul de cedare a suveranității asupra Insulelor Chagos

Guvernul britanic a anunțat sâmbătă că a suspendat acordul privind cedarea suveranității asupra Insulelor Chagos – unde se află baza aeriană americano-britanică Diego Garcia –, acord care a fost criticat de președintele american Donald Trump, transmite Reuters.

Proiectul de lege care stă la baza acordului de cedare a insulelor către Mauritius, care necesită sprijinul Washingtonului, nu va fi inclus pe următoarea agendă parlamentară a guvernului, potrivit ziarului britanic „The Times”.

Biroul prim-ministrului Keir Starmer a spus că Londra va încerca să convingă Washingtonul să-și dea aprobarea oficială.

Trump a declarat în februarie că acordul este o „mare greșeală”, după ce anterior afirmase că este cel mai bun acord pe care Starmer îl putea obține.

Conform înțelegerii, Marea Britanie ar păstra controlul asupra bazei militare de importanță strategică de pe Diego Garcia printr-un contract de închiriere pe 99 de ani, care asigură continuarea operațiunilor americane în zonă.

Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a afirmat că asigurarea securității operaționale pe termen lung a bazei Diego Garcia va rămâne o prioritate.

„Continuăm să credem că acordul este cea mai bună modalitate de a proteja viitorul pe termen lung al bazei, dar am spus întotdeauna că vom continua cu acordul doar dacă acesta beneficiază de sprijinul SUA. Continuăm să colaborăm cu SUA și Mauritius”, a declarat purtătorul de cuvânt.

„Suntem uimiți că am ajuns în acest punct”

Marea Britanie a strămutat cu forța până la 2.000 de indigeni din Chagos la sfârșitul anilor 1960 și în anii 1970 pentru a înființa baza de pe atolul Diego Garcia.

Toby Noskwith, purtător de cuvânt al grupului de campanie „Indigenous Chagossian People”, a declarat că, încă de la început, au existat unele rezerve față de acord din partea unor înalți responsabili ai administrației Trump, poate chiar din partea președintelui însuși.

„Suntem uimiți că am ajuns în acest punct. Această chestiune a fost prezentată în principal ca o problemă între state, dar cei care au avut de pierdut pe parcursul întregului proces sunt chagosienii, în special vârstnicii și supraviețuitorii”, a spus Noskwith.

El a afirmat că trebuie puse întrebări cu privire la „sumele enorme de bani care au fost irosite pe o negociere eșuată și la legalitatea conceperii unui plan care le-a negat chagosienilor dreptul la autodeterminare”. De asemenea, el a spus că Starmer trebuie să faciliteze relocarea demnă a poporului chagosian.