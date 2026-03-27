Marea Britanie a retras un raport despre mersul la biserică din cauza răspunsurilor false numeroase

Un raport publicat anul trecut, care arăta o creștere a participării la slujbele religioase în Anglia și Țara Galilor, care a fost pe larg interpretat ca un semn al unei schimbări de direcție în atitudinile față de credință în Marea Britanie, a fost retras după ce s-a constatat că un număr de respondenți erau falși, relatează Reuters.

Raportul publicat în aprilie 2025 de către Bible Society, o organizație creștină non-profit, a fost pe larg preluat de presa națională din Marea Britanie și cea internațională, după decenii de scădere a frecvenței participării la slujbe în țara insulară.

Inclusiv Reuters, una dintre cele trei mari agenții de presă din lume, alături de AFP și Associated Press, l-a citat într-un articol publicat în luna mai a anului trecut.

„Recunoaștem că această veste poate fi descurajantă și împărtășim acest sentiment de dezamăgire”, a declarat acum Paul Williams, directorul Bible Society.

Într-un comunicat separat, compania de sondaje YouGov a afirmat că și-a reanalizat datele folosind instrumente și tehnici noi și mai bune, în urma „analizei continue la care a fost supus acest studiu”.

YouGov și-a cerut scuze pentru sondajul pe care se baza raportul

Raportul între timp retras, despre care YouGov a spus că se baza pe răspunsurile a 13.146 de adulți în noiembrie 2024, afirma că ponderea adulților care merg la biserică cel puțin o dată pe lună a crescut la 12% din populație, de la 8% în 2018.

Revizuirea ulterioară a identificat grupuri demografice specifice, puternic reprezentate în sondaj, care conțineau respondenți frauduloși – o problemă despre care YouGov a spus că a apărut într-o proporție mai mare decât cea așteptată în mod obișnuit, afectând rezultatele principale cu „câteva puncte procentuale”.

YouGov nu a oferit detalii privind natura respondenților frauduloși, dar a declarat: „Cercetarea de piață online a fost tot mai mult vizată de fraude în ultimii câțiva ani”.

„YouGov își asumă întreaga responsabilitate pentru rezultatele cercetării originale din 2024 și ne cerem scuze pentru ceea ce s-a întâmplat”, a declarat Stephan Shakespeare, directorul general al YouGov, citat în comunicat.

„Dorim să subliniem că Bible Society a raportat în permanență datele pe care le-am furnizat în mod corect și responsabil”, a adăugat sursa citată.

Câți credincioși afirmă Biserica Anglicană că îi trec pragul

Cele mai recente date ale Bisericii Anglicane arată că numărul total al credincioșilor care participă regulat la slujbe în cele 16.000 de biserici ale sale a crescut ușor, cu 0,6%, ajungând la un milion de persoane în 2024.

A fost al patrulea an consecutiv de creștere, însă numărul rămâne în continuare sub nivelurile de dinaintea pandemiei de COVID-19.

FOTO articol: Dreamstime.com.