Marea Britanie ia în calcul o taxă pentru mașinile electrice. Motivul invocat

Guvernul Marii Britanii ia în considerare introducerea unei taxe noi în cazul vehiculelor electrice, potrivit anunțului făcut joi, în ceea ce cabinetul a descris drept o intenție de a face „un sistem mai echitabil pentru toți șoferii”, transmite AFP.

Dacă se concretizează, planul va alinia mai mult vehiculele electrice cu cele pe benzină și motorină, ceea ce, spun criticii, i-ar putea descuraja pe șoferi din a renunța la motoarele cu combustie internă.

„Acciza la combustibil acoperă benzina și motorina, dar nu există niciun echivalent pentru vehiculele electrice”, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului.

Ministrul britanic al finanțelor, Rachel Reeves, va anunța la prezentarea proiectului de buget, în 26 noiembrie, o taxă de trei penny la milă pentru vehiculele electrice, potrivit Daily Telegraph.

Publicația susține că schema va fi implementată în 2028, după o consultare, și îi va costa pe șoferii de mașini electrice, în medie, 250 de lire sterline pe an.

Reacția industriei auto

SMMT, asociația comercială a industriei auto britanice, a declarat că „introducerea unui regim atât de complex și costisitor, care vizează chiar vehiculele pe care producătorii sunt provocați să le vândă, ar fi o greșeală strategică”.

Ar putea avea efectul de „descurajare a consumatorilor și de subminare suplimentară a capacității industriei de a îndeplini obiectivele obligatorii ZEV (vehicule cu emisii zero)”, mai afirmă SMMT, care spune că 1 din 4 vehicule vândute în Regatul Unit este complet electric.

Țări ca Islanda și Noua Zeelandă au implementat deja o taxă pe kilometraj pentru vehiculele electrice.

Oficiul pentru Responsabilitate Bugetară, organismul de supraveghere a finanțelor publice din Regatul Unit, estimează că taxele pe combustibil vor aduce 24,4 miliarde de lire sterline în 2025/2026, reprezentând 2% din veniturile guvernamentale.

În baza legislației actuale, veniturile din acciza pe combustibil s-ar reduce în timp, pe măsură ce tot mai mulți șoferi trec la vehicule electrice.

Reeves, care deja a majorat semnificativ taxele în acest an, în special pentru întreprinderi, reducând în același timp cheltuielile, este presată să echilibreze finanțele publice fără a afecta creșterea economică șovăielnică.

În această săptămână, ea a refuzat să excludă o eventuală majorare a impozitului pe venit sau a TVA, despre care Partidul Laburist spunea înaintea victoriei din alegerile generale de anul trecut că nu vor crește.

Foto: Viorel Dudau, Dreamstime.com