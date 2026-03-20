Marea Britanie permite Statelor Unite să utilizeze bazele militare britanice în operațiunile împotriva Iranului din Strâmtoarea Ormuz

Marea Britanie a aprobat vineri utilizarea bazelor sale de către SUA pentru lansarea unor atacuri asupra unor obiective iraniene din zona Strâmtorii Ormuz, potrivit BBC.

Anterior, Downing Street permisese forțelor americane să folosească bazele britanice pentru operațiuni menite să împiedice Iranul să lanseze rachete care ar putea pune în pericol interese sau vieți britanice.

Însă, în cadrul unei reuniuni de astăzi, miniștrii au convenit ca utilizarea bazelor britanice de către SUA să fie extinsă și pentru protejarea navelor din Strâmtoarea Ormuz.

Regatul Unit nu va fi implicat direct în aceste lovituri, iar Downing Street susține că „principiile care stau la baza abordării Regatului Unit față de conflict rămân aceleași”.

Un purtător de cuvânt al Downing Street a declarat că miniștrii au fost de acord ca bazele să poată fi folosite pentru „operațiuni defensive ale SUA”, vizând „capacități utilizate pentru atacarea navelor din Strâmtoarea Ormuz”.

Acesta a adăugat că „miniștrii au subliniat necesitatea unei dezescaladări urgente și a unei soluționări rapide a războiului”.

Trump, atac violent la adresa NATO

Mai devreme, Trump i-a criticat vineri pe aliații NATO pentru lipsa lor de sprijin în războiul declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului.

Președintele SUA s-a plâns că țările NATO nu au dorit să se alăture luptei împotriva Iranului, dar totuși se plâng de prețurile ridicate ale petrolului.

„Fără SUA, NATO este un tigru de hârtie!”, a declarat Trump într-o postare pe Truth Social.

„Acum că lupta a fost câștigată din punct de vedere militar, cu un pericol foarte mic pentru ei, se plâng de prețurile ridicate ale petrolului pe care sunt obligați să le plătească, dar nu vor să ajute la deschiderea Strâmtorii Ormuz, o simplă manevră militară care este singurul motiv pentru prețurile ridicate ale petrolului. Este atât de ușor pentru ei să o facă, cu un risc atât de mic”, a scris el.

„LAȘI, și ne vom AMINTI!”, a adăugat Trump, folosind ca de obicei majuscule pentru a accentua unele cuvinte.