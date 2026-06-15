Marea Britanie taie accesul la rețelele de socializare pentru cei sub 16 ani. Starmer: „O interdicție totală este alegerea corectă”

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a anunțat că va interzice accesul la rețelele de socializare pentru minorii sub 16 ani și va impune restricții asupra platformelor de jocuri și de transmisiuni live, acestea fiind unele dintre cele mai ample restricții online aplicate până în prezent la nivel mondial, transmite Reuters.

Starmer a afirmat luni că va introduce schimbări radicale în reglementarea rețelelor de socializare pentru a proteja mai bine bunăstarea copiilor atunci când aceștia sunt online.

„Pentru mine este clar că o interdicție totală este alegerea corectă”, a spus el, adăugând că, deși nu va fi ușor, guvernul are puterea de a riposta împotriva puterii marilor companii de tehnologie.

Marea Britanie și-a înăsprit din ce în ce mai mult abordarea față de companiile de tehnologie în ultimii ani, îndemnându-le sau obligându-le să impună verificarea vârstei, să-și adapteze algoritmii și, cel mai recent, să împiedice copiii să difuzeze imagini nud realizate cu telefoanele mobile.

Însă, odată cu creșterea gradului de conștientizare a riscurilor pentru sănătatea mintală pe care le prezintă petrecerea unui timp excesiv online de către copii, Starmer a decis să meargă mai departe după ce a discutat cu părinți și a analizat ce s-a întâmplat în Australia, care a introdus anul trecut o interdicție pentru persoanele sub 16 ani.

Starmer, care se va confrunta probabil cu o provocare la adresa conducerii sale în următoarele săptămâni, a declarat că oamenii se așteaptă, pe bună dreptate, la măsuri concrete.

Exemplul Australiei

Australia a fost prima țară care a interzis accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale, blocându-le în decembrie accesul la platforme precum TikTok, YouTube și Instagram și Facebook.

De atunci, o serie de țări au declarat că intenționează să reglementeze accesul la rețelele sociale, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari cu privire la impactul acestora asupra sănătății și siguranței copiilor.

Marea Britanie a consultat profesori, părinți și tineri cu privire la noi restricții, inclusiv o posibilă interdicție pentru cei sub 16 ani, precum și limite de timp și de utilizare a aplicațiilor, plus restricții asupra a ceea ce guvernul a descris ca fiind caracteristici de design care creează dependență.

S-au primit peste 116.000 de răspunsuri de la părinți, reprezentanți ai industriei și tineri. Peste 83% dintre părinții care au răspuns au afirmat că riscurile asociate rețelelor sociale depășesc beneficiile, în timp ce 90% au susținut stabilirea vârstei minime de 16 ani pentru accesul la platformele de socializare.

În timp ce mulți părinți și politicieni susțin o interdicție, unii psihologi și cercetători au afirmat că nu există dovezi că aceasta ar funcționa.

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