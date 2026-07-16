„Marea Evadare”. Oligarhii ruși își mută miliardele în străinătate, de teama confiscării de către Putin

Mai mulți dintre cei mai bogați oameni ai Rusiei , inclusiv persoane din cercul apropiat al liderului rus Vladimir Putin, au transferat miliarde de dolari în străinătate în ultimul an, notează Bloomberg, citând ruși bogați și alte persoane familiarizate cu miliardarii țării.

Mișcarea lor este atribuită îngrijorărilor legate de cursul economiei Rusiei și confiscărilor de active de stat, care au creat teamă în rândul elitei ruse că statul le-ar putea confisca averea sau că și-ar putea pierde proprietățile.

De unde au apărut temerile

Îngrijorările legate de confiscări au apărut după o întâlnire cu ușile închise de la Kremlin între Putin și oameni de afaceri ruși, în timpul căreia miliardarul Suleiman Kerimov ar fi sugerat ca cei prezenți să aducă o contribuție „semnificativă” bugetului statului, ca recunoaștere a modului în care au fost construite afacerile lor în anii 1990.

Se pare că Putin a salutat propunerea, dar purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a negat că președintele rus le-ar fi cerut magnaților să contribuie.

În centrul preocupărilor se află creșterea cheltuielilor pentru războiul din Ucraina , care se află acum la niveluri nesustenabile, și încercarea lui Putin de a crește veniturile țării prin conservarea cheltuielilor pentru apărare și reducerea altora.

„Fuga” miliardelor

Bloomberg estimează că, în afara cifrelor oficiale, zeci de miliarde de dolari au ieșit din Rusia în acest an. Și, așa cum subliniază agenția, este o creștere semnificiativă față de anul precedent.

Potrivit agenției, miliardarii ruși au mutat recent active suplimentare din țara lor, pe fondul îngrijorărilor legate de sectorul bancar care s-au intensificat de vara trecută, când directorii băncilor și-au exprimat temeri cu privire la nivelurile lor de îndatorare și au avertizat că perspectivele sunt mai sumbre decât se recunoaște public.

Unde se duc?

După cum s-a menționat, au existat recent schimbări în portofoliile unora dintre cei mai bogați ruși către criptomonede, aur, proprietăți imobiliare străine și capital privat, în special în regiunea Golfului. Iar această tendință s-a accelerat în ultimele luni.

Un om de afaceri rus a declarat că a transferat fonduri în Cipru și Emiratele Arabe Unite, invocând creșterea controlului statului. Alții investesc în Emiratele Arabe Unite, Turcia și Arabia Saudită, în timp ce un alt om de afaceri a spus că a început să direcționeze investițiile către Africa.

De asemenea, piața imobiliară din Dubai a înregistrat noi achiziții de proprietăți de mare valoare de către ruși, care investesc din ce în ce mai mult în proprietăți din Turcia și Monaco.

Metodele de transfer al averii în străinătate au evoluat pe măsură ce rușii caută noi modalități de a eluda atât sancțiunile occidentale, cât și controlul Kremlinului. Poziția Dubaiului ca hub al criptomonedelor a facilitat transferul de fonduri între diferite jurisdicții.

În același timp, s-au deschis și alte rute informale câștigă constant teren, având ca punct central Armenia, Kazahstanul și Kârgâzstanul – țara de origine a monedei stabile A7A5.

Tokenul a fost creat de A7, o companie de plăți transfrontaliere deținută de bancherul moldovean și fugar Ilan Shor, și de banca de stat rusă Promsvyazbank, care se confruntă cu sancțiuni severe.

Pericolele pentru rușii bogați

Se observă că elita rusă și-a „repatriat” averea după invazia Ucrainei de către Moscova și impunerea de sancțiuni de către țările occidentale. La acea vreme, oamenii de afaceri ruși bogați au fost forțați să își transfere activele înapoi în Rusia și să își reînregistreze companiile în țară. În același timp, activele multora din străinătate au fost înghețate.

Cu toate acestea, în Rusia ei s-au confruntat cu riscuri diferite. Din 2024, autoritățile au intensificat confiscarea activelor, în timp ce încetinirea economiei ruse din 2025 le-a limitat profiturile și oportunitățile de a-și menține și dezvolta averea în interiorul țării.

Anul trecut, autoritățile ruse au reușit să returneze statului active în valoare de peste 4 trilioane de ruble (51,5 miliarde de dolari), a declarat procurorul general al Rusiei, Alexander Gutschan, în martie.

Printre magnații care au pierdut active se numără Vadim Moskovich, fondatorul Ros Agro Plc – unul dintre cele mai mari grupuri agricole din Rusia – Konstantin Strukov, care a condus una dintre cele mai mari companii miniere de aur din țară, și Dmitry Kamenchik, care a pierdut controlul asupra aeroportului Domodedovo din Moscova.